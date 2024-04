Raoul Dufy et Colette : un dialogue timbré autour des fleurs  

Raoul Dufy a toujours été captivé par les fleurs, qu'il qualifie de « couleurs portées ». De 1910 à 1928, il a produit une multitude de motifs floraux stylisés pour ses projets décoratifs avec les entreprises de textiles de Paul Poiret et de Bianchini-Férier, un soyeux de Lyon. Pendant les années 1940, lors de ses séjours dans le Midi, il continue de dessiner et de peindre des fleurs. L'intérêt profond de Dufy pour les fleurs se développe en parallèle à son amour pour les jardins, qu'il explore en tant que jardinier plutôt qu'en botaniste.

En 1947, Colette reçoit une proposition de l'éditeur suisse Mermod : lui livrer des fleurs deux fois par semaine durant un ou deux ans. En échange, Colette s'engage à décrire une de ces fleurs à chaque fois. Ce partenariat résulte en un recueil de 22 écrits, mettant en lumière différentes fleurs telles que l'anémone, l'ellébore, le muguet, les jeannettes et le pavot.

Dufy a réalisé douze aquarelles de fleurs au début des années 1950 pour illustrer Pour un herbier de Colette, allant des essences les plus nobles telles que la rose, le lys et l’arum, à des bouquets de fleurs des champs. Dufy voit un bouquet comme « un feu d'artifice » et met en avant les fleurs en gros plan sur un fond blanc, cherchant à en capturer l'essence plutôt qu'à offrir une description botanique précise. Son approche se distingue par une grande liberté, notamment dans la dissociation entre forme et couleur.

L'artiste considère l’aquarelle comme le moyen le plus libre pour l'improvisation. Pour obtenir des effets plus fluides, il humidifie le papier avant de peindre, ce qui donne à ses couleurs un aspect dilué et transparent, exigeant une exécution rapide. Il travaille directement d'après nature, avec un pinceau chargé de couleur, sans esquisser au crayon au préalable.

Un travail qui impressionna grandement Colette : « C’est un commentaire éclatant que donnèrent, au revers de mes textes intitulés Pour un herbier, les aquarelles de Dufy. Quel autre objectif serait digne des corolles, des tiges inclinées que sur douze pages, la main de Dufy glorifia [...] ? Que fût devenu mon petit essai botanique, privé de Dufy ? »

Crédits photo : La Poste