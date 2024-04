Mort de l'écrivain américain John Barth, “un des grands

Au sein de la bibliographie de John Barth, qui compte une vingtaine de livres, les deux premiers restent sans doute les plus conformes à l'idée que les lecteurs contemporains peuvent se faire du roman. En 1960, avec The Sot-Weed Factor (Le Courtier en tabac, traduction de Claro, Cambourakis), il livre une somme de près de 800 pages, inspirée par Don Quichotte, de Cervantès, et Shamela, de Henry Fielding.

Une réécriture des romans picaresques, doublée d'une érudition certaine et d'une connaissance fine de l'histoire littéraire, saupoudrée d'un soupçon de nihilisme : avec ce texte et Giles Goat-Boy, en 1966 (L'Enfant-bouc ou Version revue et corrigée du Nouveau Syllabus, trad. de Maurice Rambaud, Gallimard, 1970), il devient l'un des représentants du post-modernisme en littérature.

Ayant joué dans un orchestre de jazz lors de ses plus jeunes années, Barth comparait souvent son activité d'auteur à cette expérience. « Pour le meilleur comme le pire, ma carrière littéraire s'approche de celle d'un arrangeur. Mon imagination s'accorde bien avec les vieilles conventions littéraires comme le roman épistolaire ou le mythe fondateur — j'entends des mélodies, en quelque sorte, que j'arrange ensuite à ma convenance », expliquait-il à The Paris Review en 1985.

Ces recréations, qui s'insèrent dans une vision cyclique de l'histoire littéraire, avaient leurs détracteurs, comme Gore Vidal, qui assurait que ses livres « étaient faits pour être étudiés, pas pour être lus », rappelle le Washington Post. Mais l'écriture de Barth ne négligeait pas pour autant un certain aspect ludique, combiné aux expérimentations : Lost in the Funhouse, recueil de nouvelles publié en 1966, s'ouvrait ainsi sur un texte qui, découpé et collé par les lecteurs, devait former un ruban de Möbius...

Désapprendre et enseigner

Né en 1930 à Cambridge, dans l'État du Maryland, John Hopkins étudie brièvement la musique avant d'entrer à l'université Johns Hopkins et se qualifie d'« étudiant analphabète », il se passionne pour les textes épiques, mais envisage d'abord la création d'une trilogie autour du nihilisme et du suicide. Les deux premiers tomes écrits et publiés, il se désintéresse de l'écriture réaliste, qui le laisse « les poings liés », se souvient-il plus tard.

Il désapprend alors pour mieux trouver sa voix si caractéristique, choisissant de mettre à l'épreuve le langage et les tropes littéraires. Une tâche qu'il explore dans The Literature of Exhaustion, un essai publié en 1967 dans lequel il développe sa théorie d'un art du roman arrivé en bout de course, essoré par de nombreuses œuvres, résume The Guardian.

Parallèlement à sa carrière d'écrivain, John Barth a toujours enseigné, d'abord à l'université de Pennsylvanie, puis à l'université de New York, à Buffalo, et à l'université de Boston, avant de revenir à Baltimore, dans l'établissement qui l'avait accueilli en tant qu'étudiant.

Son œuvre a été largement saluée, en particulier aux États-Unis, où il a reçu un National Book Award, un F. Scott Fitzgerald Award for Outstanding Achievement in American Fiction, ainsi qu'un PEN/Malamud Award pour son apport à l'art de la nouvelle.

« Un des grands. Il vient de mourir. Lisons-le plus que jamais », a souligné Claro sur le réseau social X. Il avait traduit Le Courtier en tabac pour les éditions Le Serpent à Plumes en 2002, récompensé par le Prix Maurice-Edgar Coindreau l'année suivante.

Photographie : John Barth, en 1995 (John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com, CC BY SA 2.0)