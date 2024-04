Disparition de Trina Robbins, autrice et militante des comix

Née en 1938, Trina Robbins grandit bercée par la science-fiction et développe un goût prononcé pour le dessin. Elle met bientôt sa pratique au service des revues underground qui essaiment à la fin des années 1960, comme East Village Other et Gothic Blimp Works.

Quittant New York pour San Francisco, elle y découvre une scène féministe militante et très active : avec Barbara « Willy » Mendes, elle coordonne les efforts pour produire le premier comix entièrement réalisé par des femmes, intitulé It Ain't Me, Babe et diffusé en 1970.

Leur publication fait figure de pavé dans la mare, alors que le milieu de la BD underground reste largement fait par les hommes, pour les hommes, avec des représentations des femmes plutôt à leur désavantage. It Ain't Me, Babe vient rappeler que le médium peut aussi participer à l'émancipation des femmes.

De l'ambition et des idées

Une ligne de conduite qui se retrouve dans All Girl Thrills, en 1971, puis la fondation d'un collectif incontournable, lequel donnera naissance à Wimmen’s Comix. Avec Patricia Moodian, Aline Kominsky, Diane Noomin, Sharon Rudahl et quelques autres autrices, elle lance la série d'anthologies homonyme, qui accueillera une centaine de créatrices tout au long de son existence.

Dans ses pages, Wimmen's Comix aborde une variété de sujets, sous des angles divers, notamment le sexe, la politique ou l'égalité entre les femmes et les hommes. Au total, 17 numéros sont parus, entre 1972 et 1991. En 2019, l'éditeur Komics Initiative a publié une intégrale, préfacée par Marie Gloris.

Dans les années 1980, elle crée pour une filiale de Marvel Comics le personnage de Misty, une jeune femme dynamique, qui se voulait l'héritière de Betty Cooper et Veronica Lodge, de la célèbre série de comics Archie. En plus émancipée, évidemment : « Tout ce que font Betty et Veronica, c'est se battre pour Archie... Les filles [dans Misty] ont des ambitions dans la vie. »

En 1986, elle devient la première femme à dessiner Wonder Woman, pour l'éditeur DC Comics, à l'occasion d'une mini-série écrite par Kurt Busiek. Un peu plus de dix ans plus tard, elle scénarisera une aventure de l'Amazone, cette fois dessinée par Colleen Doran, rappelle The Beat.

En 1994, elle avait cofondé l'organisation à but non lucratif Friends of Lulu, qui s'était donné pour mission la promotion des autrices de BD et l'amélioration des conditions de travail de ces dernières, jusqu'à sa dissolution, en 2011. Elle restait très attachée à la valorisation du travail des femmes de la BD, et a signé, aux États-Unis, plusieurs ouvrages réunissant leurs œuvres.

En 2017, Trina Robbins avait retracé sa carrière dans une autobiographie, Last Girl Standing, publiée par Fantagraphics Books puis traduite en français par Marie-Paule Noël pour Bliss Éditions, en 2022.

Photographie : Trina Robbins, en mars 2023 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)