La Guadeloupéenne Maryse Condé est décédée à l'âge de 90 ans

Son influence dépasse les frontières de la France, notamment aux États-Unis où elle a résidé pendant deux décennies à New York. Là-bas, elle a fondé et dirigé le centre d'études francophones de l'université de Columbia, contribuant ainsi à enrichir le dialogue culturel entre les continents.

En 1953, elle s'installe à Paris pour poursuivre ses études, où elle s'engage activement contre le racisme et pour la reconnaissance de l'identité antillaise, en fondant notamment le club Luis Carlos Prestes. Sa prise de conscience des réalités antillaises s'aiguise à travers la lecture de La Rue Cases-Nègres de Joseph Zobel, et des rencontres influentes à la Sorbonne. Cette période formatrice culmine avec son départ vers l'Afrique, marquant le début d'une nouvelle phase de sa vie, à la fois personnelle et littéraire.

Maryse Condé, dans son périple africain débuté en 1959, a d'abord enseigné le français en Côte d'Ivoire avant de rejoindre la Guinée puis le Ghana, où elle a commencé à écrire et a travaillé pour la BBC à Londres suite à un coup d'État. Ses expériences sur le continent noir, marquées par la lecture critique de l'œuvre de Frantz Fanon et une suspicion d'espionnage au Ghana, l'ont profondément influencée. En 1969, après s'être séparée de Kouamé, elle s'installe au Sénégal, où elle rencontre Richard Philcox à Kaolack, qui deviendra son partenaire de vie et de travail.

Son parcours d'écriture a commencé tardivement, à l'âge de 42 ans.

Récompenses et admiration

Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Hérémakhonon, publié en 1976, et Ségou (deux tomes entre 1984 et 1985), un récit sur l'empire bambara au Mali au XIXe siècle. L'écrivaine a également signé Desiderada, et son nom a été évoqué à plusieurs reprises comme potentielle lauréate du Prix Nobel de littérature. En 2018, alors que l'Académie suédoise dans la tourmente annule sa distinction annuelle, Maryse Condé reçoit finalement un Prix Nobel de Littérature « alternatif », décerné par des professionnels du monde entier.

En 2021, elle faisait paraître le roman L'Évangile du nouveau monde, chez Buchet-Chastel, interprétation personnelle du Nouveau Testament.

En 1998, Maryse Condé a été nommée membre honoraire de l'Académie des lettres du Québec, et a été élevée au rang d'Officière de la Légion d'honneur en 2014, après avoir été nommée Chevalier en 2004. Sa contribution significative lui a également valu la Grand-croix de l'ordre national du Mérite en 2019, progression après avoir été nommée Grande-officière en 2011 et Commandeure en 2007. En 2001 enfin, elle avait été distinguée Commandeure de l'ordre des Arts et des Lettres.

Laurent Laffont, son éditeur, a salué auprès de l'AFP sa mémoire, témoignant de l'admiration qu'il portait à son courage et à son influence sur de nombreux écrivains. De même, Christiane Taubira, ancienne élève de Maryse Condé et amie de longue date, a rendu hommage à leur amitié profonde, tissée de rencontres en France, en Guyane, et en Guadeloupe.

Depuis 2001, le prix littéraire Fetkann ! Maryse Condé, crée avec son concours à la suite de l'adoption de la loi Taubira, est décerné. Il célèbre les œuvres dédiées au devoir de mémoire et à la promotion de la dignité humaine.

Dans les dernières années de sa vie, Maryse Condé avait choisi de vivre à Gordes, un village du Vaucluse, victime d'une maladie neurodégénérative.

Parmi les hommages rendus à l'auteure, France Télévisions, qui « salue la carrière et l'héritage de cette figure de la littérature francophone et lui rend hommage sur ses antennes nationales, ultramarines et numériques ».

En hommage, La1ere.fr, l'offre numérique Outre-mer de France Télévisions, se mobilise avec les premières réactions et hommages à l'annonce de cette disparition, et propose la pièce de théâtre Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem et le podcast La migration des cœurs. Le vendredi 5 avril à 18h, diffusion du documentaire inédit Maryse Condé, la liberté d'écrire et du podcast inédit Traversée de la mangrove.

La rédaction de Malakoff propose une édition spéciale, présentée par Laurence Théatin, pour les antennes du Réseau des 1ère, La1ere.fr et TV5 Monde, qui reviendra sur les grands moments de sa vie, ses dernières apparitions et le témoignage de celles et ceux qui l'ont connue.

Le journal outremer.l'info diffusé sur France 3 le 2 avril 2024 est enfin entièrement consacré à Maryse Condé.

Les éditions JC Lattès se disent « fiers de pouvoir compter parmi les éditeurs ayant pu porter sa voix. La vie sans fards, Mets et merveilles, En attendant la montée des eaux et Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana, continueront à inspirer les générations à venIr. RIP Maryse. »

Crédits photo : Maryse Condé, en 2006 (Andrew Levine, Public Domain)