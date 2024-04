Révélation Livre Jeunesse 2024 : soutenir un talent émergent

La Révélation Livre jeunesse de l’ADAGP, en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, est une initiative qui vise à promouvoir le talent des auteurs-illustrateurs émergents de la scène littéraire française.

Pour être éligibles, les candidats doivent remplir plusieurs conditions : être les auteurs du texte et des illustrations de leur ouvrage, être actifs sur la scène française (soit en travaillant ou en résidant en France depuis au moins cinq ans, soit en étant de nationalité française vivant à l'étranger) et avoir publié au maximum trois albums jeunesse à compte d'éditeur, dont l'un doit avoir été publié entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. Les albums de bande dessinée jeunesse et les documentaires jeunesse sont exclus de cette compétition.

Un comité de présélection, coordonné par la Charte et composé de professionnels du livre, sélectionnera 15 albums qui répondent à ces critères. Par la suite, un jury, incluant des artistes, des journalistes et d’autres professionnels, choisira le lauréat parmi ces présélectionnés. Le gagnant recevra une récompense de 5000 €, bénéficiera d’un texte critique et verra son œuvre exposée sur les cimaises de l’ADAGP.

Les candidatures doivent être soumises en langue française et comprennent un dossier accessible via un lien sur le site de l’ADAGP. Ce dossier doit inclure un CV de l’artiste (sans coordonnées personnelles) limité à deux pages, une bibliographie également limitée à deux pages, le PDF du livre concourant (maximum de 50 Mo), et une attestation sur l’honneur signée par l’artiste, dont le modèle est disponible sur l'Espace de candidature en ligne. Si le livre est imprimé, un exemplaire doit être envoyé à la Charte des auteurs et illustrateurs, à l'attention d’Emmanuelle Leroyer, à Paris.

Le calendrier de cet appel à candidature est le suivant : lancement le 27 mars 2024, clôture des soumissions le 15 mai 2024 à 14h, annonce des présélections mi-juin 2024, désignation du lauréat et réunion du jury fin juin 2024, et enfin, la présentation de l’œuvre du lauréat sur les cimaises de l’ADAGP prévue pour 2025.

Les candidats intéressés par la Révélation Livre jeunesse peuvent soumettre leur dossier en ligne via le site de l'ADAGP. Pour toute demande d'information supplémentaire, il est possible de contacter la Charte à l'email, projets@la-charte.fr.

L'ADAGP, fondée en 1953, est une société de gestion collective française spécialisée dans les droits d'auteur pour les arts visuels. Avec un réseau de 53 sociétés sœurs à travers le monde, elle représente plus de 200 000 artistes de divers domaines tels que la peinture, la sculpture, la photographie, l'architecture, le design, la bande dessinée, l'illustration, le street art, la création numérique et l'art vidéo.

Elle joue un rôle dans la promotion de la scène artistique en finançant et soutenant des projets qui visent à valoriser et promouvoir la création artistique tant au niveau national qu'international.

La Charte, quant à elle, regroupe 1400 membres et œuvre pour la reconnaissance et la valorisation de la littérature jeunesse. Elle s'engage à défendre les droits et le statut des auteurs et illustrateurs jeunesse, les représentant auprès des institutions publiques, luttant pour améliorer leurs conditions de travail et les informant sur leurs droits.

Crédits photo : ADAGP / La Charte