L'autrice autrichienne Elfriede Jelinek ordonnée Commandeur

Depuis Vienne, en Autriche, l'ambassadeur Gilles Pécout, futur président de la Bibliothèque nationale de France, a remis à Elfriede Jelinek ses insignes de Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres. Ce dernier salue les personnalités qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine littéraire ou « par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde ».

Cet ordre relève du ministre chargé de la Culture, celui-ci décidant souverainement des nominations après avoir pris connaissance des avis émis par le Conseil de l’ordre des Arts et des Lettres. Cet ordre comprend trois grades, au sein desquels Commandeur est le plus élevé...

L'œuvre de Jelinek « nous aide à reconstruire notre esprit critique dans le respect des valeurs universelles auxquelles nous croyons », a précisé Gilles Pécout lors d'une cérémonie « en petit comité », rapporte l'AFP.

Si elle néglige d'habitude les honneurs, l'autrice autrichienne a cette fois « remercié » la France, dont elle connait bien la culture et la langue, apprise dans la douleur au cours d'une enfance dominée par une figure maternelle qui l'oblige à apprendre plusieurs langues étrangères ainsi que de maitriser différents instruments de musique.

Injustices de classe et domination sexuelle

L'œuvre d'Elfriede Jelinek, ouverte en 1967 avec un recueil de poésie, s'est fait connaitre plus largement avec l'adaptation de son roman La pianiste, adapté en long-métrage par Michael Haneke en 2001, et largement récompensé au festival de Cannes de la même année.

Parmi ses autres textes marquants, citons Les amantes (Points, traduit par Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize) ou encore les pièces Ombre (Eurydice parle) (L'Arche, traduit par Sophie Andrée Herr) et Les suppliants (L'Arche, traduit par Magali Jourdan et Mathilde Sobottke).

En 2004, l'Académie suédoise, qui décerne le Prix Nobel de littérature, avait salué une littérature qui dévoilait comment « les clichés de l'industrie du divertissement » allaient dans le sens des « injustices de classe » et de la « domination sexuelle ». Elle utilise le langage même, le questionne et le met à l'épreuve, pour montrer comment il peut devenir un instrument de domination et de contrôle...

Photographie : illustration, Alf Altendorf, CC BY-SA 2.0