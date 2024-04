Nekokurage (Les Carnets de l'Apothicaire) accusée de fraude fiscale

Immense succès de la catégorie manga en France (plus de 123.000 exemplaires vendus pour le seul tome 1, publié aux éditions Ki-Oon dans une traduction de Géraldine Oudin) comme dans le monde, Les Carnets de l'Apothicaire est à l'origine une série de light novels signée Natsu Hyūga depuis 2011.

À la fin des années 2010, l'éditeur Square Enix commande une adaptation en manga à Itsuki Nanao et Nekokurage, toujours en cours et très plébiscitée. Une autre série parallèle a vu le jour, intitulée Les carnets de l'apothicaire — Enquêtes à la cour, cette fois cosignée par Natsu Hyūga et Minoji Kurata et publiée par les éditions Mana Books, toujours dans une traduction de Géraldine Oudin.

La mangaka Nekokurage, qui participe à la première adaptation manga des light novels, a été épinglée le 29 février dernier par les services fiscaux de la préfecture de Fukuoka. Le bureau du procureur a porté plainte contre l'artiste, estimant qu'elle aurait omis de déclarer 260 millions de yens de revenus (soit 1,5 million € environ), perçus entre 2019 et 2021.

Le préjudice s'élèverait à 47 millions de yens, pour les finances publiques, soit 288.000 € environ, selon Kyodo News.

Une méconnaissance des obligations

Sur son compte X, peu après l'annonce de la plainte des autorités, Nekokurage a publié un message revenant sur la situation. Elle ne dément pas l'accusation, mais explique que ces omissions fiscales sont dues à « l'ignorance » de ses obligations, en tant que mangaka.

Les impôts sur le revenu au titre de l'année 2022 ont bel et bien été payés, assure Nekokurage, tout comme les pénalités liées aux retards successifs, et l'artiste s'est entouré d'un conseiller fiscal afin de régulariser sa situation.

À LIRE - Toriyama, Miura, Ashihara... Qui inscrit les mangakas dans un Death Note ?

Depuis quelques mois, les mangakas ont vu leur situation fiscale changer, au Japon : une réforme les oblige désormais à s'acquitter de nouvelles contraintes concernant la comptabilité et le règlement de la TVA. Ils doivent à présent facturer et encaisser cette dernière auprès de leurs assistants — qui en étaient auparavant exonérés —, avant de déclarer ce montant aux éditeurs.

Dans son message diffusé sur X, Nekokurage prend soin de préciser que sa situation fiscale n'implique en aucun cas des collaborateurs des Carnets de l'Apothicaire...

Photographie : illustration, inove maron, CC BY-NC-ND 2.0