Ed Piskor, auteur de la série Hip Hop Family Tree, s'est suicidé

Né en 1982 en Pennsylvanie, Ed Piskor se passionne très jeune pour le dessin, reproduisant des couvertures et scènes tirées de comics Marvel et DC, comme il le racontera dans X-Men : Grand Design. Ensuite influencé par la bande dessinée indépendante américaine, il apprend et définit son style de manière autodidacte, avant une formation au sein de la Kubert School, dans le New Jersey.

Au début des années 2000, il entre en contact avec Harvey Pekar, auteur BD à l'influence déterminante sur le 9e art et le récit autobiographique dessiné. De leurs échanges nait une collaboration, qui donnera lieu à Macedonia (2007), coécrit par Pekar et Heather Roberson, illustré par Piskor.

Ce dernier s'essaie lui-même à l'écriture introspective avec Deleterious Pedigree, publié en ligne, et multiplie les collaborations. Au début des années 2010, il signe Wizzywig (traduit par Fanny Soubiran chez Dargaud), récit inspiré par les carrières de plusieurs hackers.

Il se lance ensuite dans un projet au long cours, qui le fera connaitre et reconnaitre plus largement : Hip Hop Family Tree. Cette fresque au style graphique si particulier retrace l'histoire du hip hop aux États-Unis, dans de grands albums publiés en version originale par Fantagraphics et en France par les éditions Papa Guédé, dans une traduction de Fanny Soubiran.

X-Men : Grand Design, Panini Comics

Il creuse cette veine en adaptant le format pour Marvel Comics, avec X-Men : Grand Design, qui reprend la même présentation à travers d'imposants albums qui réinterprètent des récits cultes de l'histoire de l'école de mutants et mutantes.

Plusieurs accusations

Dans un texte publié sur son profil Facebook le 1er avril 2024, Ed Piskor fait part de ses intentions suicidaires, et sa famille a diffusé la nouvelle de sa mort quelques heures plus tard. Dans son ultime message, l'auteur-illustrateur évoque la polémique autour de propositions et faveurs sexuelles qu'il aurait offertes ou réclamées à plusieurs femmes.

En mars dernier, l'autrice Molly Dwyer a en effet partagé plusieurs messages issus d'une correspondance avec Ed Piskor, entretenue sur les réseaux sociaux en 2020, alors qu'elle était âgée de 17 ans et lui de 38. Elle mettait en avant des propositions de Piskor l'invitant à son domicile ou tentant d'établir une relation de complicité entre eux.

Quelques jours plus tard, une autre dessinatrice, Molly Wright, dénonçait à son tour des messages et propositions déplacées de Piskor, assurant que ce dernier lui aurait promis une recommandation professionnelle en échange d'une faveur sexuelle. Dans son ultime message, Piskor reconnait qu'il n'aurait « pas dû échanger avec [Molly Dwyer] quand j'ai découvert qu'elle était si jeune », mais dément et dénonce les accusations de Molly Wright, avec laquelle il avait eu des relations sexuelles à deux reprises, « de sa propre initiative ».

Les accusations avaient mené à la fermeture temporaire de la chaine YouTube Cartoonist Kayfabe, sur laquelle Ed Piskor et Jim Rugg proposaient des entretiens avec des créateurs. Le 29 mars dernier, Rugg avait annoncé qu'il mettait un terme à sa collaboration avec Piskor, en réévaluant ses « associations professionnelles afin qu'elles s'accordent mieux à mes valeurs de respect et d'intégrité ».

Le Pittsburgh Cultural Trust, qui prévoyait une exposition consacrée à Hip Hop Family Tree au mois d'avril, avait annoncé au même moment que l'événement était « repoussé à une date indéterminée pour le moment ».

Photographie : Ed Piskor au Festival d'Angoulême 2017 (Selbymay, CC BY SA 4.0)