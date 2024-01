Où aller pendant les Nuits de la lecture 2024 ?

Les Nuits de la lecture 2024 débuteront avec une soirée d'ouverture spéciale au Musée des Arts décoratifs de Paris (MAD) le 18 janvier. Cette nocturne proposera des lectures théâtralisées au sein des expositions Mode et sport et Iris van Herpen, sculpting the senses.

Le 19 janvier, Yannick Haenel présentera son œuvre Bleu Bacon au Centre Pompidou, inspirée de son expérience nocturne dans l'exposition Bacon en toutes lettres. La soirée se poursuivra avec des performances littéraires, un DJ et un concert du collectif Littérature Supersport, dans le cadre du festival Hors Pistes.

Le 20 janvier, l'Institut de France accueillera des lectures variées de ses académiciens sous la coupole, agrémentées de séquences théâtrales, chorégraphiques et musicales. Le même jour, le Centre national du livre (CNL) organisera une table-ronde avec Claire Marin, philosophe marraine de l'édition, et l'écrivain Pierre Ducrozet, suivie d'un concert littéraire par le DJ Rubin Steiner.

Le 21 janvier, à la piscine Jean Taris à Paris, les nageurs pourront écouter des lectures par Claire Marin, Pierre Ducrozet et d'autres, pour une expérience littéraire immersive.

Pendant ces quatre jours, la RATP diffusera des extraits de classiques littéraires, lus par des membres de la Comédie-Française, et un numéro de téléphone sera disponible pour écouter des poèmes enregistrés par la compagnie Home Théâtre.

À Marseille, le Mucem célèbrera son dixième anniversaire lors des Nuits de la lecture, en organisant des interviews avec Roberto Saviano et Sorj Chalandon. Le Centre national des arts du cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne mettra en avant des lectures et une déambulation thématique. À Nantes, le Lieu Unique invitera à une exploration collective mêlant écriture, danse et musique techno.

Enfin, les Nuits de la lecture toucheront un public diversifié, des spectacles de danse à l'hôpital Tenon de Paris jusqu'aux activités ludiques autour du livre pour les jeunes du quartier mineur au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces.

L'ensemble des 8000 évènements prévus dans plus de 4000 lieux sont à retrouver sur le site des Nuits de la lecture.