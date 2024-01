Québec : l’industrie du livre se prononce sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur  

Le secteur du livre et l’ensemble du milieu culturel soulignent que la transparence est essentielle au développement d’un écosystème d’IA équitable et sûr. Autrement, des modèles d’IA générative vont continuer de se développer de manière opaque, injuste et au mépris de la démocratie.

Ils soulignent aussi que le droit d'auteur est un droit exclusif accordé aux créateurs humains. La protection de la créativité et de l’originalité humaines est assurée par la Loi sur le droit d'auteur, qui exige des compétences et un jugement pour obtenir le droit d’auteur sur une œuvre.

Cela ne devrait pas être modifié pour accorder la protection du droit d’auteur aux produits générés par l’IA ou pour permettre aux œuvres protégées de former des modèles sans autorisation.

Au-delà de l’IA : une loi à parfaire

Pour le secteur du livre, le Canada doit s’empresser de colmater les brèches de la Loi sur le droit d’auteur pour qu’elle cesse de priver injustement les ayants droits de revenus légitimes à l’occasion de l’utilisation d’œuvres dans certains établissements d’enseignement.

Sa priorité est soutenue par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et par les fédérations internationales du livre, toutes outrées que le Canada ne respecte pas ses obligations internationales envers les auteurs.

À la suite d’un autre rapport de la Chambre des communes appuyant aussi cette priorité, le milieu du livre attend toujours que la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, honorent leur engagement de modifier la Loi sur le droit d’auteur pour qu’auteurs et éditeurs puissent de nouveau percevoir la juste part de l’utilisation de leurs œuvres publiées.

Access Copyright, Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), Association of Canadian Publishers (ACP), Association des éditeurs de langue anglaise du Québec (AELAQ), Canadian Authors Association (CAA), Canadian Publishers’ Council (CPC), Copibec, Literary Press Group of Canada (LPG), Regroupement des éditeurs franco-canadiens, Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et The Writers’ Union of Canada.

Crédits photo : Rock'n Roll Monkey / Unsplash