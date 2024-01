La science chausse ses baskets pour un sprint ludique

Pour sa 28e édition, "La Science se Livre" explore le thème Sport et sciences, en écho aux Jeux olympiques et paralympiques de l’été 2024. Cette thématique s’aligne aussi avec l’engagement du Département des Hauts-de-Seine, reconnu comme Terre de Jeux, en faveur du sport de haut niveau et de la promotion du sport pour tous. Cet événement est d’ailleurs distingué par le label « Olympiade culturelle ».

Du 20 janvier au 11 février 2024, l’événement invite le public à découvrir environ 150 activités scientifiques ludiques et gratuites, comme des ateliers, escape games, conférences, expositions et projections. Ces activités se tiendront dans 50 espaces culturels partenaires répartis sur 28 communes des Hauts-de-Seine.

Cette manifestation interroge le rôle de la recherche scientifique dans le sport : Comment contribue-t-elle à l’amélioration des performances des athlètes ? Quel impact sociétal a le sport ? Quels sont ses bienfaits sur la santé ? De nombreux acteurs culturels locaux (médiathèques, centres culturels, musées, etc.) se mobilisent pour offrir un programme riche et engageant.

Le festival, s’adressant à tous les publics, inclut un volet jeunesse en résonance avec les politiques départementales. Familles, élèves, étudiants, et tous les passionnés de sciences, quel que soit leur niveau de connaissance, sont invités.

En termes de partenariats, le Département des Hauts-de-Seine s’associe à la fois avec des institutions nationales telles que le CNRS, le CEA, l’Observatoire de Paris, l’Inserm, la Bibliothèque nationale de France, et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi qu’avec des partenaires locaux comme Libraires en Seine et BIB 92.

On découvrira la carte interactive des événements à cette adresse.