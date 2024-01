J.K. Rowling ostracisée, certes, mais toujours (multi)millionnaire

Depuis quelques années la mère d'Harry Potter parait être en mission contre la transidentité et « pour » la défense d'un sexe féminin unique et exclusif. Les scandales s'enchaînent et se ressemblent pour J.K. Rowling qui ne semble pas pour autant vouloir s'arrêter en si bon chemin.

L'année 2023 fut elle aussi chargée pour l'autrice et sa saga, en projets comme en controverses :

Un jeu vidéo : Hogwarts Legacy

Sorti le 10 février 2023, le jeu vidéo inspiré de l'œuvre Harry Potter n'a pas vraiment souffert de la campagne de boycott qui le visait. Ce seraient en tout plus de 22 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, ce qui fait de lui le jeu le plus vendu de l'année. Un bilan très positif et même au-dessus des attentes : le jeu se serait vendu 256 % mieux que ce que Warner Bros prévoyait. Motivé par ce succès, la firme a déjà confirmé qu'un autre jeu centré exclusivement sur le Quidditch, serait en cours de développement, tandis qu'une suite pourrait voir le jour prochainement.

Une série en préparation avec HBO

Alors que le dernier film du jeune sorcier est sorti en 2011, les fans « réclament plus d’histoires » assure David Zaslav, PDG de Warner Discovery. Ils seront donc servis avec une série TV diffusée par HBO Max, projet officialisé en avril 2023. L'histoire serait directement inspirée des livres, et HBO et Warner espèrent faire durer l'aventure sur 10 ans. J.K. Rowling en serait la productrice exclusive.

Un tweet transphobe, des milliers de réactions

Alors que le ministère de la Justice britannique projetait en lettre capitale « Répétez après nous : les femmes trans sont des femmes » sur le mur de son batiment, J.K. Rowling répondait simplement, toujours sur Twitter, « Non. »

Et voici le volet 2023 de la seconde saga la plus connue de la romancière : J.K. Rowling contre les LGBTQ+. En réponse à un commentaire qui se trouve sous son tweet faisant référence à la volonté du partie travailliste de durcir les peines prévues en cas de mégenrage des personnes trans, l'écrivaine ajoutez « Je ferai avec plaisir deux ans de prison si l’alternative est l’obligation d’utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité et l’importance du genre. Amenez-moi devant le juge. Je m’amuserais plus que sur n’importe quel tapis rouge. »

De nombreuses éditions collectors, audiobooks, représentations théatrales, et surtout, beaucoup d'argent engagé



Cette année, à l'occasion des 25 ans de la sortie du premier volet dans la langue de Goethe, l'éditeur allemand Carlsen publiait un livre collector rassemblant l'ensemble de la saga en pas moins de 3408 pages. Pendant ce temps l'éditeur des livres audio et ebook d'Harry Potter, Pottermore, générait 5 millions $ de profit de plus qu'en 2022, la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit battait des records à Broadway, permettant à Rowling d'empocher plus de 10 millions $.

Sans oublier, bien évidemment, tous les ouvrages qu'elle continue à vendre chaque année tout autour du monde 5 348 exemplaires de sa pièce de théâtre en France en 2023, plus ou moins autant pour Le prisonnier d'Azkaban, plus de 7000 pour la version illustrée de L'ordre du Phoenix... Les ventes au Royaume-Uni ont même connu une augmentation de 15 % par rapport à l'année d'avant.

Si certains s'inquiètent de ce qu'on appelle communément la « cancel culture », ils peuvent ici être rassurés en ce que le cas J.K. Rowling est la preuve des ravages qu'elle ne fait pas. L'autrice elle-même s'en amuse, annonçant sortir le champagne quand une campagne de boycott se prépare contre elle.

Crédits photo : BBC