Harry Potter : Warner confirme la série et les nouveaux acteurs

Les fans « réclament plus d’histoires », assure donc David, heureux et tout disposé à travailler de nouveau avec la romancière. La plateforme de Warner Bros confirme également que chacun des livres fera l’objet d’une saison à part entière, soit « une série d’une décennie ».

La réalisation s’opérera — attention, séance grandiloquence — avec « ce même savoir-faire épique, cette même attention qui ont rendu la franchise mondialement connue ». Rien que cela.

Nouveaux visages

Comme prévu, donc, changement complet de distribution pour l’occasion : un point central de la stratégie, puisque d’un côté, on estompera progressivement les visages des acteurs qui incarnaient les personnages dans les films. De l’autre, on s’assure une nouvelle salve de produits dérivés, rééditions et autres déclinaisons autour de ces visages à venir.

La future poule aux œufs d’or : Harry Potter en 7 saisons

Rowling confirme de son côté qu’elle a pesé dans le scénario pour empêcher toute velléité d’innovation chez Warner Bros. « L’engagement pris par Max de préserver l’intégrité de chacun de mes livres est important pour moi. » De fait, le studio aurait envisagé, brièvement, des tournages en Amérique ou à Paris avant de se faire tirer l’oreille.

Et l’autrice de jurer que ce format de série aboutira à « un niveau de profondeur et de détails que seul un programme de longue durée permet ». Le teaser accompagnant toute cette harmonie n’exprime pas grand-chose, mais le voici.

On change tout

Wizarding World, la société qui exploite toutes les marques autour du petit sorcier, s’en frotte donc les mains. Harry, Hermione, Ron et zou, reboot des acteurs. Idem pour Voldemort, dont on ré-apprendra que Rowling a quelque peu rougi en lui donnant un nom français. Elle l’avait aimablement expliqué devant Nicolas Sarkozy, en recevant la Légion d’honneur en 2009 : il lui fallait un une sonorité évoquant « puissance et exotisme ». Et son grand-père était français, so…

Et quelques milliards de plus...

D’autant plus juteux, ce marché, que l’on s’arrête pour l’heure sur les sept romans connus. D’ici à la saison 4 ou 5, on apprendra bien entendu que les films Fantastical Beasts subiront un traitement similaire, avec un reboot en série. Le tapis rouge continuera de se dérouler sous les pieds de l’univers magique, car rowlingien (oups, calembour).

Depuis la parution du premier roman en 1997 à aujourd’hui, ce sont donc 26 années de domination culturelle qu’Harry Potter a imposée au monde : finalement, on avait peut-être moins à craindre de Vodermort ?

On parle en effet de plus de 500 millions d’exemplaires vendus — des sept tomes — dans le monde, soit près de 8 milliards $. Ajoutons quelque 9,6 milliards $ de revenus découlant de l’ensemble des films. Vient enfin la fortune que représentent déjà jeux vidéo, déguisements, parc d’attractions, figurines, et j’en passe, et j’en oublie : plus de sept milliards $ entre 1997 et 2007.

Nouveau départ pour HBO

Avec cette adaptation, HBO et Warner ne misent peut-être pas tout sur vingt-cinq années supplémentaires d’une même rentabilité. Encore que… Au moins une ou deux générations happées par les saisons en streaming, sur sept années d’exploitation.

Surtout qu’en trame de fond, se profile la nouvelle orientation de Warner à l’égard de HBO Max. Manifestement 4e mondial des plateformes vidéo, avec quelque 75 millions d’abonnés, HBO Max va disparaître, au profit de Max, tout court. Le groupe aurait pour intention de proposer des contenus plus grand public, moins élitistes, précise le New York Times.

Et pour fidéliser les clients, et les maintenir captifs, Potter incarnerait la recette magique parfaite ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0