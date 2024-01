Remaniement : Rima Abdul Malak, engagée mais pas trop

Ce lundi 8 janvier, la Première ministre Élisabeth Borne a présenté la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée. Les rumeurs de remaniement se suivaient depuis quelques mois, et le début d'année, ainsi qu'un second quinquennat qui patine, auront été fatals : formé en mai 2022, le gouvernement Borne aura été revu à plusieurs reprises, dès juillet 2022 et un an plus tard, en 2023, notamment.

Rima Abdul Malak, consultante en stratégie culturelle et internationale, passée par l'ambassade de France à New York et la mairie de Paris, entre au gouvernement Borne en mai 2022 auréolée d'une certaine proximité avec Emmanuel Macron. Précédemment, elle fut en effet la conseillère culture du président, dès 2019.

En public du moins, les relations ne semblent plus vraiment au beau fixe, en témoigne la passe d'arme entre la ministre et le président, à l'occasion de « l'affaire Depardieu ». La ministre de la Culture avait évoqué un possible retrait de la Légion d'honneur de l'acteur, accusé de viols et auteur de propos misogynes et insultants envers des femmes, dont une petite fille. Quelques jours plus tard, au cours d'une vibrante défense de Gérard Depardieu, Macron avait précisé qu'elle s'était « un peu trop avancée » sur le sujet...

Devenue une cible de l'extrême droite après ses vives critiques émises contre C8, CNews et Le Journal du Dimanche, Rima Abdul Malak avait néanmoins tenue à poursuivre son action rue de Valois, après l'adoption d'une loi immigration très influencée par les discours extrémistes et xénophobes.

Pass Culture et Amazon

De son passage rue de Valois, Rima Abdul Malak laissera une défense et une extension du Pass Culture, un des principaux chantiers des quinquennats d'Emmanuel Macron. Elle a également accompagné la mise en place effective de la « loi Darcos » et notamment de son tarif plancher des frais de port du livre, fixé à 3 € depuis octobre 2023.

Elle porta par ailleurs une loi facilitant la restitution des biens culturels spoliés aux familles juives entre 1933 et 1945, au moment des persécutions antisémites nazies, dont les contours viennent tout juste d'être précisés.

Son ministère a mis en place une campagne de communication autour des bibliothèques publiques, attendue depuis plusieurs années mais légèrement décevante, dans sa forme et dans ses moyens, de l'avis de certains professionnels.

Les auteurs ne seront sans doute pas trop attristés du départ de la ministre : les négociations ouvertes avec les éditeurs autour du contrat d'édition, menées sous l'égide de la rue de Valois, ne se sont pas vraiment bien déroulées... Au détriment des auteurs, sans surprise.

Malgré quelques montées au créneau, notamment au moment de la prise de contrôle de Lagardère et de Hachette Livre par Vincent Bolloré et Vivendi, Rima Abdul Malak se sera souvent heurtée à une certaine impuissance de son ministère.

D'autres fois, elle s'est bien gardée d'intervenir, concernant les nombreuses affaires littéraires de son collègue Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Librairie féministe censurée, mouvement écolo dissous au prétexte d'une lecture dangereuse, censure partielle d'un ouvrage destiné aux adolescents... Le résident de la Place Beauvau avait visiblement un problème avec le secteur du livre. Et, à chaque fois, le silence de la ministre de la Culture n'en a été que plus assourdissant...

Photographie : Rima Abdul Malak à Angers, en 2022 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)