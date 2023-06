Citer un livre pour dissoudre un mouvement écolo, l'“ânerie” de Darmanin

Le mouvement des Soulèvements de la Terre rassemble des organisations aux stratégies diverses telles que le syndicat agricole La Confédération paysanne, l’initiative citoyenne Alternatiba ou l’association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne).

SLT est également porté par des fermiers, des chercheurs et diverses personnalités, comme l’auteur de science-fiction Alain Damasio. Il a notamment participé à la rédaction d’un ouvrage collectif pour défendre les SLT, intitulé On ne dissout pas un soulèvement. 40 voix pour les Soulèvements de la Terre, paru au Seuil en juin 2023. Ce dernier est aussi cosigné par Isabelle Cambourakis, Philippe Descola, Virginie Despentes, Baptiste Morizot, Kristin Ross, Françoise Vergès et tant d'autres.

Selon le décret de dissolution, « [s]ous couvert de défendre la préservation de l’environnement », les Soulèvements de la Terre « incitent à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence [...], en se fondant sur des idées véhiculées par des théoriciens, prônant l’action directe et justifiant les actions extrêmes allant jusqu’à la confrontation avec les forces de l’ordre ». Et le ministre de l'Intérieur de citer Comment saboter un pipeline d’Andreas Malm, publié aux éditions La Fabrique en 2020.

D'où part la violence ?

Andreas Malm, penseur et activiste suédois, se revendique du « léninisme écologique ». Dans un entretien donné au média Révolution Permanente, il revient sur les prémisses de son parcours militant : « J’ai fait mes débuts en matière d’action pour le climat en 1995, pendant la COP1 à Berlin, qui a ouvert l’interminable bal des conférences des Nations Unies sur le climat [...]. »

Il a notamment écrit L’anthropocène contre l’histoire —Le réchauffement climatique à l’ère du capital (trad. Étienne Dobenesque), sous la houlette des éditions La Fabrique. Dans cet ouvrage, il développe une critique marxiste de la théorie de l’anthropocène et évoque les origines du capitalisme, système qu'il juge profondément lié à l’utilisation d’énergies fossiles polluantes. Son dernier ouvrage, Avis de tempête, paraîtra en octobre au sein de la même maison, dans une traduction de Nathan Legrand.

Dans son essai Saboter un pipeline, également traduit par Étienne Dobenesque et publié par La Fabrique, il distingue les différentes formes de violence. Dans une tribune qu’il a donnée au Monde le lendemain de la publication du décret, il précise : « Mon propos est simplement d’ouvrir un débat exigeant sur la légitimité d’actions de désobéissance, notamment sur des sites-clés de l’infrastructure et de la logistique du capitalisme fossile. Et soyons clairs ici, je parle de propriété, d’objets matériels, pas de personnes — je n’ai jamais prôné la violence contre des individus ou des groupes. »

Un discours donc bien éloigné de celui que Darmanin qualifie vaguement de justification « d’actions extrêmes »... ActuaLitté a contacté les éditions La Fabrique, qui n’ont pas souhaité apporter de commentaires supplémentaires.

"Une ânerie et une marque de mépris"

Le militant met en évidence l'analyse erronée du “premier flic de France” : « Par ailleurs, si je respecte et admire Les Soulèvements de la Terre — comme je respecte, par exemple, les militants allemands d’Ende Gelände —, nous ne sommes pas particulièrement liés et nous ne sommes même pas d’accord sur de nombreux points d’analyse ou de perspectives. » Et d’ajouter : « L’idée que mon livre serait une bible pour eux est donc, pour être très honnête, une ânerie et une marque de mépris. »

« De façon flatteuse mais grotesque, il semblerait que le pouvoir ait jeté son dévolu sur un universitaire suédois qui, contrairement à Ted Kaczynski, ne vit pas dans une cabane isolée pour fabriquer des bombes artisanales. Voilà qui manque cruellement d’imagination…Tout observateur raisonnable pourra juger combien cette démarche est maladroite et grossière. » - Andreas Malm, auteur de Comment saboter un pipeline

Enfin, il s’accorde avec sa maison d’édition française pour dénoncer cette mise en cause. L’ouvrage paru il y a trois ans, traduit en plus de 5 langues et adapté au cinéma sous la forme d'un thriller hollywoodien, Sabotage de Daniel Goldhaber (en salles en juillet 2023), n’a jamais fait l'objet d'une action en justice.

« Je suis venu à plusieurs reprises discuter du livre en France autour d’événements de lancement, d’interviews, etc. Dans cette période, ni moi ni mon éditeur n’avons été soupçonnés ou accusés de quoi que ce soit d’illégal », précise-t-il.

Selon lui, « [p]our donner l’impression que ce réseau militant est en réalité un groupement de dangereux terroristes, l’État français a dû inventer un gourou, un maître à penser qui aurait par avance théorisé leur passage à l’acte ».

Dans son communiqué, la maison d'édition La Fabrique déclare que ce décret constitue « une attaque détournée contre les libertés d’expression, de la presse et de l’édition et contre les lois qui les régissent. » Ils ajoutent : « Voilà donc les nouvelles formes de censure, d’atteintes aux libertés et de mesures d’intimidation qui pèsent sur les maisons d’édition. »

Malgré ce climat hostile, les éditions La Fabrique réitèrent leurs prises de position : « Un jour, nous serons tous et toutes des soulèvements de la terre. » Elles annoncent également travailler avec le mouvement SLT sur un projet de livre.

Des pratiques gouvernementales usitées

Comme La Fabrique le rappelle, ce n’est pas la première fois qu’un texte qu’elle publie est cité par le gouvernement dans le cadre d’une procédure judiciaire. Lors de l’affaire Tarnac, qui a débuté en 2008 et qui concerne un groupe d’anarchistes soupçonnés d’avoir saboté des lignes ferroviaires, l’intégralité de l’essai L’insurrection qui vient a été « versé au dossier d’une procédure antiterroriste comme élément à charge », alors que l’écrit n’avait jamais fait l’objet, ici aussi, d'une quelconque procédure judiciaire.

Ce texte signé par le Comité Invisible, un collectif d’auteurs anonyme, a influencé certaines franges du mouvement altermondialiste et de l’extrême gauche. Mais, selon la maison d’édition, la citation du livre n'aura pas apporté plus de substance à la procédure, qui « s’est soldé[e] par un camouflet pour le pouvoir et une relaxe collective pour les personnes mises en cause ».

Rappelons aussi qu’en avril dernier, un collaborateur de la maison d'édition La Fabrique avait été quelque peu secoué, à l'occasion de son passage à Londres, pour la Foire du Livre. L'agent littéraire Ernest M. avait été arrêté par la police britannique à la gare de Saint-Pancras, pour ensuite voir son téléphone et son ordinateur saisis et subir un interrogatoire de 6 heures.

« Nous considérons ces agissements comme des violations scandaleuses et injustifiables de la liberté d’expression et comme un nouvel exemple de l’arbitraire des lois antiterroristes », assuraient alors les éditions La Fabrique et Verso Books, qui travaillent toutes deux avec ce professionnel.

Le livre face aux forces de l’ordre

Gérald Darmanin et le ministère de l'Intérieur ont déjà été accusés de censure. En décembre 2022, la librairie-café Les Parleuses à Nice a ainsi arboré des collages féministes pour accueillir le responsable politique, en visite dans la ville. Deux policiers en civil et une dizaine de CRS en uniforme ont rapidement décollé les messages, avant de recouvrir les vitrines du commerce de bâches noires.

Qualifiée de « détournement de pouvoir » par les libraires et leur avocate, l'intervention des forces de l'ordre fait désormais l'objet d'une procédure auprès du tribunal administratif de Nice, dont la décision doit être rendue prochainement.

Crédits photo : Code Rood (CC BY-SA 2.0)