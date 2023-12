Gérard Depardieu destitué de l'Ordre national du Québec  

Le premier ministre du Québec François Legault a radié l'acteur de l'Ordre suite à des « propos scandaleux » révélés dans le reportage précédemment cité, qui montre des comportements et déclarations inacceptables, notamment des mots concernant une enfant.

Malgré des doutes initiaux de son entourage sur la correspondance entre les images et les propos, une vérification par un huissier mandaté par France Télévisions a confirmé que le reportage n'avait pas été manipulé.

L'honneur du Conseil de l'Ordre

Une décision prise par François Legault mi-décembre, sous la recommandation du Conseil de l'Ordre, justifiée par le contenu de l'émission diffusée sur France 2. Gérard Depardieu, fait chevalier de l'Ordre en 2002, fait par ailleurs face à trois accusations judiciaires de viol et d'agression sexuelle, dont la plus récente a été portée contre lui le 21 décembre par Ruth Baza, une journaliste et écrivaine espagnole, pour des événements qui se seraient produits en 1995 à Paris.

Selon Cynthia Boissonneault, cette vidéo prouve un comportement contraire aux valeurs de l'Ordre, rapporte Le Devoir. Néanmoins, comme le pointe le média, l'article 29 des Règlements de régie interne limite les sanctions aux fautes graves ayant entraîné une condamnation judiciaire. Une « admonestation » peut être envisagée pour des fautes moins graves mais publiques. Gérard Depardieu est actuellement toujours présumé innocent.

Le Conseil exécutif estime de son côté que cette recommandation ne viole pas l'article 29, mais repose plutôt sur l'article 28, qui autorise des sanctions pour maintenir l'honneur de l'Ordre, notamment en cas de comportements socialement inacceptables. L'ex-ministre libérale Liza Frulla du Conseil de l'Ordre a qualifié Depardieu de « porc », soutenant la décision de radiation.

Le Conseil de l'Ordre national du Québec est chargé de reconnaître et d'honorer des individus qui se sont distingués par des réalisations exceptionnelles ou des services notables au Québec ou à la société québécoise. Il est responsable de la gestion de l'Ordre national du Québec, la plus haute distinction honorifique de la province.

En France, les camps s'affrontent

En France, après que Rima Abdul-Malak a déclaré que Depardieu faisait « honte à la France » et remettait en question son droit à conserver la Légion d'honneur, dans une intervention sur France 5, Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour l'acteur, reconnaissant son talent et son apport à la culture française en faisant rayonner ses grands auteurs et personnages à l'international. Le président a critiqué la notion de « tribunal public », rejetant l'idée de condamner quelqu'un sur la base d'un reportage sans possibilité de défense ou de contradiction. La ministre reprise de volée pour résumer...

En outre, face à un flot de critiques, 56 personnalités du milieu culturel se sont rassemblées pour défendre le comédien. Dans cette tribune parue dans Le Figaro, intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu », des auteurs bien connus comme Boualem Sansal, Jean-Marie Rouart, ou encore Catherine Millet. Un texte rédigé par Yannis Ezziadi, comédien et chroniqueur pour le magazine d'extrême droite Causeur...

En face, des figures comme Anouk Grinberg dénoncent à présent le silence et l'aveuglement du monde du cinéma face au comportement de l'acteur. Récemment, c'est Sophie Marceau qui a critiqué ouvertement l'attitude de l'ogre du cinéma, qu'elle qualifie de grossière et déplacée. Elle révèle dans un entretien à Paris Match sa décision de ne plus tourner avec lui depuis 1985 et son expérience pour le film Police de Maurice Pialat. Elle souligne le comportement vulgaire et provocateur de Depardieu, souvent ciblant les assistantes plutôt que les grandes actrices, et déplore le soutien inconditionnel qu'il a longtemps reçu du monde du cinéma.

Enfin, une tribune, l'autre : face à celle du Figaro pro-Gégé, ce mercredi 27 décembre, une lettre ouverte au président Macron a été publiée dans Le Monde. L'association MeTooMedia critique le soutien à Gérard Depardieu de la part du président, affirmant qu'il nuit à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils remettent en question la sincérité de l'engagement présidentiel dans cette cause, soulignant la présomption d'innocence pour Depardieu tout en négligeant celle des victimes.

Le président est par ailleurs accusé de privilégier l'image d'un acteur célèbre au détriment de la souffrance des victimes, renforçant ainsi les préjugés sexistes et la culture du viol.

La lettre met enfin en évidence la contradiction entre les actions passées d'Emmanuel Macron, comme dans le cas d'Harvey Weinstein, et sa position actuelle sur Gérard Depardieu, évoquant un écart entre les principes de la Légion d'honneur et les comportements de ce dernier. Elle conclut que les propos d'Emmanuel Macron reflètent une culture du viol au sommet de l'État, mettant en péril l'indépendance de la justice et la voix des victimes.

Crédits photo : thierry ehrmann (CC BY 2.0)