En Iran, quatre ans de prison pour la traductrice Sepideh Rashno

Depuis son Prix Nobel de la Paix, décerné le 6 octobre 2023 par le comité, l'autrice et journaliste iranienne Narges Mohammadi est devenue le symbole de la lutte constante et continue pour les droits des femmes en Iran, sous le mot d'ordre « Femme, Vie, Liberté ». Comme bien d'autres militantes, elle reste à ce jour emprisonnée, condamnée à 8 ans de prison pour « complot contre la sécurité de l'État ».

La mort de Mahsa Amini lors d'un contrôle, le 16 septembre 2022, a déclenché des manifestations de grande ampleur contre la police des mœurs, qui vérifie l'apparence et la tenue vestimentaire des Iraniennes, et suscité une vague de critiques publiques du régime islamique et du guide suprême Ali Khamenei.

Le droit de ne pas porter le hijab

Traductrice âgée de 29 ans, Sepideh Rashno a milité contre le port obligatoire du voile, le hijab, lors de ses études au sein de l’Université Al-Zahra de Téhéran. En mars 2023, le comité disciplinaire de l'établissement avait prononcé une interdiction de présence de deux semestres à son encontre, prolongeant une exclusion de l'enceinte.

Quelques mois plus tôt, Rashno avait déjà été inquiétée pour ses actions : en juillet 2022, elle avait été interpelée après la diffusion d'une vidéo la montrant en pleine dispute, avec une autre femme, dans un bus, au sujet du port du voile. Deux semaines plus tard, sa « confession » avait été diffusée à la télévision, sans pour autant entamer son combat pour la liberté.

Sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, elle a multiplié les publications incitant les Iraniennes à se rebeller contre les règles imposées par la religion et le régime islamique. À nouveau arrêtée en 2023, elle fut libérée sous caution dans l'attente de son procès, en octobre : accusée d'« incitation à la prostitution et à la corruption » et de « propagande contre le régime », elle a été condamnée à quatre ans et un mois de prison, avec suppression de son compte Instagram et une interdiction d'activité d'un an sur ce réseau.

Début décembre, un nouveau procès, pour « diffusion d'images obscènes » a ajouté quatre mois de prison à sa sentence, qui s'étend désormais à plus de trois années de prison, sans compter le temps de détention déjà purgé.

Nouvelle année de répression

2024 risque malheureusement de ne pas perturber les habitudes du régime iranien. Ce 1er janvier, le rappeur Toomaj Salehi a été condamné à une année de prison pour « propagande contre le régime », ce qui allonge une sentence déjà très longue pour ce militant des libertés civiques, soutien de la première heure du mouvement « Femme, Vie, Liberté ».

Arrêté en octobre 2022 pour des paroles qui célébraient le combat des femmes iraniennes, il a été emprisonné pendant 252 jours avant une libération pour vice de procédure. Mais, 12 jours plus tard seulement, il était à nouveau interpelé, cette fois pour s'être exprimé sur ses conditions de détention...

En novembre 2023, Toomaj Salehi avait croisé Sepideh Rashno, libérée, comme lui, sous caution.

En 2022, 57 personnes étaient emprisonnées, en Iran, pour leurs textes et pour leurs opinions, d'après les estimations de l'ONG PEN America. Un chiffre imprécis, qui risque de connaitre une inflation certaine en 2023.

Photographie : le slogan « Femme, Vie, Liberté » dans une manifestation contre le régime iranien, à Hambourg, en 2022 (illustration, Rasande Tyskar, CC BY-NC 2.0)