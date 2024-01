“Auchan” en emporte D'Artagnan et le château du mousquetaire

La figure romanesque que Dumas hissa au rang de héros, de par son audace et son courage tire ses origines d’un homme de guerre : Charles de Batz Castelmore, comte d’Artagnan, mousquetaire valeureux, qui servit loyalement sous Mazarin, avant de gagner la confiance de Louis XIV. Excusez du peu : loin du Gascon dumasien, l’homme mourut un 25 juin 1673, au cours de la guerre contre la Hollande, que menait Vauban.

Or, ainsi que les militaires de tous pays et de toutes époques le savent : dès lors que les politiques s’en mêlent, on guerroie en marchant sur des œufs, ménageant les susceptibilités des uns et des autres. Le Castel de Charlou pose un sérieux problème, depuis peu : les édiles du coin l'exploiteraient volontiers, afin de n’être pas les seuls (alors que principaux concernés), à ne pas surfer sur le dernier film du réalisateur Martin Bourboulon.

D’un côté, la commune de Lupiac, à la mairie sans étiquette, de l’autre, l’intercommunalité affidée aux Républicains, et plus haut, Département et Région Occitanie sont de branche PS. À en perdre son fleuret. Chacun tente de faire main basse sur Castelmore pour verser dans le tourisme culturel, option mousquetaires, Milady et autres joyeusetés. Une manne économique qui avait reçu le soutien de Jean Castex (né dans le Gers), mais surtout de l’État. Tout était en règle et bien parti.

Surtout qu’existe déjà un Musée D’Artagnan, qui s’accommoderait volontiers d’un renfort structurel avec Castelmore, alors que Lupiac mise toute sa communication et son attractivité sur la figure littéraire autant qu’historique. Ce charmant village — perché sur une colline à 243 mètres d’altitude, au cœur de la Gascogne et du Sud-Ouest — vante le Musée d’Artagnan pour découvrir le riche patrimoine de la région.

Même son Office de Tourisme se situe dans la Chapelle St-Jacques, un lieu historique datant de l’époque de d’Artagnan. Cette dernière, construite sur l’emplacement de l’ancien hospice, servait autrefois d’asile aux pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Quant au musée, il abrite une collection de documents et de reproductions artistiques qui racontent non seulement la vie de d’Artagnan mais aussi le contexte historique dans lequel il a vécu. Il suit le parcours du jeune homme qui quitta la ville aux alentours de 1630 pour s’élever au rang de Capitaine des Mousquetaires… avant d’entrer dans la légende.

Levé Auchan du coq ?

Mais selon le Canard, Yves Claude, PDG de Auchan Retail, a choisi de mettre sa fortune et ses avocats sur l’affaire : un coup de cœur à 2 millions d’euros, certes, mais qui compte en amour, surtout quand il s’agit de s’aménager une retraite paisible ? Un pour tous, tout pour moi et les deux camps sortent les mousquets : côté collectivités, on avait dans l’idée d’injecter 10 millions € dans les lieux, un montant qui aurait sans nul doute prospéré pour le bien du territoire. Que pouic !

Le verdict était attendu le 19 décembre : la SAFER (société d’aménagement foncier d’établissement rural) n’eut que faire des arguments publics : Yves Claude obtint gain de cause, contre toute attente. Le Volatile souligne en effet que la Fédération des exploitants agricoles (FNSEA) pèse lourd au sein de la SAFER. Et que l’on a rarement vu des paysans se réjouir de l’existence des grandes surfaces alimentaires.

La présence de terres agricoles donnait à l’organisme d’être le premier à s’exprimer : désormais, la Région prendra le relais en examinant à son tour le projet que portent les pouvoirs publics locaux. Une réécriture de la fable du Rat des Villes et du Rat d'Auchan ?

