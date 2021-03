Du héros au mousquetaire de Dumas : la véritable histoire de D'Artagnan

C’est le Gascon le plus célèbre au monde. Depuis la parution en 1844 des Trois mousquetaires, d’Artagnan a acquis une renommée inégalable, grâce à la traduction du livre d’Alexandre Dumas en une centaine de langues et à ses dizaines d’adaptations à l’écran. De Douglas Fairbanks à Gene Kelly en passant par Belmondo ou Jean Marais, le compagnon d’Athos, Porthos et Aramis fait partie des héros les plus incarnés au cinéma. Personnage de légende, d’Artagnan n’est pourtant pas une fiction.

L’impétueux et ambitieux Gersois, escrimeur de génie au caractère de cochon, monté à Paris pour échapper à la misère, a bel et bien existé. Né aux alentours de 1615, Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, connut même une existence aussi fascinante que celle de son double littéraire : plongé au cœur des complots de la Fronde, qui menaçaient la royauté, le capitaine-lieutenant devint l’agent secret du cardinal Mazarin, puis l’homme de confiance de Louis XIV, pour lequel il arrêta Fouquet et combattit à travers toute l’Europe.

Favori du roi

C’est l’histoire d’une double métamorphose que raconte cette enquête historique aux allures de jeu de piste : celle, à rebours, d’un personnage littéraire devenant sous nos yeux un homme réel au cœur de l’histoire ; celle, aussi, d’un jeune provincial qui connaît une ascension prodigieuse pour devenir l’un des favoris du Roi-Soleil.

Entre les faits romancés par le génie de Dumas, puis décuplés par le septième art, et les grandes lignes d’une vie hors du commun, la légende de d’Artagnan s’enrichit d’une densité imprévue. Historiens et biographes (dont Odile Bordaz, Jean-Christian Petitfils ou Julien Wilmart) apportent leur expertise et leur sens de l’exactitude, complétant un corpus d’archives, de témoignages d’époque et d’extraits de films très fourni. Un héros pour tous, tous pour... la vérité historique.

Homme sans visage

Dans le sillage de Dumas, Gérard Philipe, Jean Marais ou encore Jean-Paul Belmondo lui ont prêté leurs traits. Du vrai Charles de Batz Castelmore d’Artagnan ne subsiste qu’une gravure ornant les Mémoires de M. d’Artagnan. Réédité en 2017 par Gallimard, ce livre apocryphe, publié peu après la mort, en 1673 au siège de Maastricht, de celui qui en est le héros, est l’œuvre d’un certain Courtil de Sandras, jeune mousquetaire qui l’aurait côtoyé à la fin de sa carrière. Cette source étant sujette à caution, le visage du Gascon se niche peut-être dans les toiles d’Adam François van der Meulen, peintre officiel de Louis XIV, qui immortalisa les campagnes militaires du Roi-Soleil.

Héros sans sépulture

D’autres mystères entourent le grand homme, à commencer par celui de sa date de naissance. Faute de registres paroissiaux disponibles, les historiens la situent entre 1611 et 1615, à quelques kilomètres du village gersois de Lupiac. Il faut attendre 1912 pour voir s’étoffer sa biographie. Enfant d’une fratrie comptant quatre garçons et trois filles, très tôt orphelin de père, le jeune Charles de Batz Castelmore n’a pas 20 ans lorsqu’il s’engage dans l’armée pour fuir sa condition modeste. Là encore, aucune trace formelle de son engagement.

A-t-il été cadet de Gascogne, puis connu Athos, Porthos et Aramis, que les Mémoires de Courtil de Sandras présentent comme des frères ? Rien de moins sûr, même si les trois hommes semblent bien avoir émargé sous pseudonyme au sein de la Compagnie des Mousquetaires du roi, fondée par Louis XIII en 1622. Dans sa fin glorieuse, d’Artagnan emporte une dernière énigme : le lieu de son inhumation, peut-être sous les dalles d’une église dans la périphérie de Maastricht.

Soldat avant tout

Hâbleur, séducteur et justicier sous la plume de Dumas, d’Artagnan renvoie de sa vraie vie une tout autre image. Marié et père de famille, le mousquetaire doit composer avec une épouse possessive qu’il finit par envoyer se confiner en Bourgogne. Sa fidélité va d’abord au pouvoir royal. Quand survient la Fronde en 1648, il prête allégeance à Mazarin et à la régente Anne d’Autriche.

Après le sacre de Louis XIV et la proclamation de l’absolutisme, il soutient sans réserve le Roi-Soleil. C’est à lui que revient la charge d’arrêter le ministre Fouquet, soupçonné de conspiration. Il n’a pas plus d’états d’âme pour réprimer la révolte paysanne du Vivarais, en 1670. Connu pour son intransigeance et son autoritarisme, le mousquetaire n’aura eu de cesse de rappeler au cours de sa carrière la devise de sa compagnie : non pas « Un pour tous, tous pour un », mais « Quo ruit et letum » (« Là où elle [la bombe] tombe, la mort aussi »).

