Le corps au centre des Nuits de la lecture 2024

Cette 8ème édition, centrée sur le thème du corps en écho aux Jeux Olympiques, explorera la représentation du corps dans la littérature à travers des avatars, métamorphoses, et perspectives variées, qu'elles soient poétiques, littéraires, scientifiques, sociologiques ou politiques.

Claire Marin, écrivaine et philosophe, et Angelin Preljocaj, chorégraphe, seront les figures de proue de cette 8ème édition, succédant à Maria Pourchet et François-Henri Désérable en 2022, et à Marie Darrieussecq en 2023.

Cette célébration de quatre jours et quatre nuits, dédiée à la créativité et au partage, proposera des milliers d'événements à travers la France et au-delà. Ce grand événement culturel de début d'année offrira des rencontres et animations variées dans les bibliothèques, librairies, écoles, musées, espaces culturels et artistiques, associations, structures pénitentiaires, et Instituts français.

L'édition précédente a vu la tenue de près de 8 000 événements dans 4 000 lieux différents, attirant un public grandissant autour de la joie de lire et du partage de la lecture.

L'ensemble des programmes ainsi que la carte des événements sont à retrouver sur le site des nuits de la lecture.

Crédits image : Nuits de la lecture