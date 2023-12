Une nouvelle équipe pour Lyon BD, et un rendez-vous en 2024

Inaugurée en présence de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, la 41e édition de la Foire du livre s’est tenue à Brive du 10 au 12 novembre 2023, réunissant autour de la présidente Florence Aubenas et des grands invités Jul (BD) et Timothée de Fombelle (littérature jeunesse), plus de 400 auteurs et 163 maisons d’édition nationales et régionales.