Étude : chez les libraires, les éternels retours

Dans l'économie de la librairie, le retour est ambivalent. D'un côté, il permet aux libraires une certaine prise de risque, en leur donnant la possibilité de renvoyer des invendus aux fournisseurs. De l'autre, il est à l'origine de coûts sociaux (notamment environnementaux, en raison des transports) et économiques.

Un taux toujours stable

Le Syndicat de la librairie française (SLF), qui met souvent la question sur la table, constate, à partir de données provenant de son Observatoire de la librairie, une stabilité des taux de retour « à environ 18 % en moyenne ». Rappelons que cet outil est constitué d'un panel de près de 450 librairies, « dont le chiffre d'affaires global représente la moitié de l'activité de la librairie indépendante », assure le SLF.

Sur les cinq dernières années, ce taux de retour n'aura que légèrement baissé en 2020 et 2021, années exceptionnelles en raison du contexte pandémique. Si les différentes librairies présentent un taux de retour entre 14,2 % et 20,9 %, en valeur, il a « tendance à diminuer plus le chiffre d'affaires du magasin est important ».

Le taux de retour le plus important concerne les ouvrages de la catégorie « Économie, gestion, droit » (24,6 %), devant les « Beaux-arts » (23,8 %) et, plus loin, la « Littérature » (19,6 %). « Pour les rayons Littérature, sciences humaines, pratique et beaux-arts, le poids des retours dépasse la part de marché » des 450 librairies de l'Observatoire, précise le SLF.

98,9% des retours (en valeur) s'effectuent auprès des 20 plus grands distributeurs du marché du livre français. Parmi les éditeurs auprès desquels les retours sont les plus importants, en prenant en compte une moyenne des taux des quatre dernières années, Stock et Fayard arrivent en tête (23,1 %), devant Sarbacane (22,3 %) et Robert Laffont (22,1 %).

Des coûts conséquents

Dans une enquête sur les tonnages de livres transportés dans l’édition, portant sur la période 2018-2020, le Syndicat national de l'édition estimait le flux « Retour », celui des ouvrages invendus, 42.200 tonnes par an, soit 21,1 % du flux « Aller ». Autrement dit, plus de 20 % des livres installés dans les lieux de vente ne trouvent pas preneurs.

L'impact de cet échec commercial est d'abord économique, pour le libraire. « Pour 600.000 € de chiffre d'affaires avec 37 % de remise et un coût des retours de 8 % du prix HT du livre, l’impact est de 0,8 point de marge pour un taux de retour entre 15 et 25 % », détaille le SLF.

À LIRE - Écologie : faut-il interdire le recyclage des livres ?

Il est aussi environnemental, pour la société toute entière : « Pour 600.000 € de CA, avec un taux de retour de 20 %, ce sont environ 6700 livres retournés, 135 cartons de retours, 3900 livres pilonnés et 6,7 tonnes d’équivalent CO2 », calcule à nouveau l'organisation professionnelle.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0