Le livre de deux journalistes russes dissidents pris pour cible

Le 11 octobre 2023, l'homme d'affaires d'origine russe Alexey Kozlov a obtenu une injonction d'une cour de Hambourg concernant la commercialisation de l'ouvrage d'Andreï Soldatov et Irina Borogan en Allemagne. Cette décision de justice a retiré de la vente la version numérique, en anglais, du titre.

D'après Kozlov et sa défense, l'ouvrage comprend « plusieurs allégations mensongères et diffamatoires » sur la carrière du plaignant et les liens de sa famille avec le KGB. L'ouvrage des deux journalistes dissidents s'intéresse en effet aux services secrets russes, le KGB et le FSB, et à la manière dont ils s'appuient sur la diaspora russe pour constituer un réseau international d'informateurs.

La demande d'Alexey Kozlov, basé à Berlin, visait à l'origine la suspension totale de la commercialisation du titre en Allemagne, mais la justice allemande n'y a pas donné suite dans son intégralité. Elle survient par ailleurs plusieurs années après la parution de l'ouvrage, dont la première édition date de 2019.

Les coauteurs y abordaient le cas de Kozlov, en s'appuyant sur un entretien mené avec ce dernier, mais aussi avec des proches, et en citant des informations publiquement accessibles.

Intimider et isoler

Deux inexactitudes, dans la première édition du livre, ont été corrigées dans les tirages suivants : l'année au cours de laquelle Alexey Kozlov, installé aux États-Unis, est retourné en Russie, ainsi que l'université américaine où il a effectué ses études supérieures. Aucune autre erreur n'avait alors été relevée...

Sur le réseau social X, Andreï Soldatov s'est exprimé sur l'action en justice : « L'histoire se répète. Un homme d'affaires russe, aujourd'hui basé à Berlin, fier descendant de l'assassin en chef des exilés politiques de Staline (dont Trotski), tente de faire censurer notre livre [...]. »

Selon lui, l'action en justice accompagne à point nommé l'inscription de Soldatov sur la liste des « agents de l'étranger » de l'État russe, qui permet de contraindre les individus exilés à respecter plusieurs mesures, sous peine de poursuites, d'amendes, voire de représailles sur leurs familles.

Le 8 décembre prochain, l'éditeur Hachette Book Group fera appel de l'interdiction préalable de commercialisation, afin d'obtenir son annulation.

Plusieurs organisations non gouvernementales, dont PEN International, Index on Censorship ou encore Article 19, font part de leur inquiétude « vis-à-vis d'une action dont l'objectif n'est pas seulement d'intimider et d'isoler Soldatov et Borogan, mais aussi de ternir leur réputation auprès de la diaspora russe ».

Photographie : Musée du KGB, à Prague (illustration, jev55, CC BY-NC 2.0)