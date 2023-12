Chez Label Emmaüs, des livres à petits prix et de la solidarité

Sur la plateforme Label Emmaüs , un impressionnant catalogue de plus de 2 millions de livres d'occasion est référencé par des personnes en insertion professionnelle. Des livres qui proviennent des dons faits par des particuliers aux diverses structures Emmaüs et ressourceries réparties sur le territoire.

Label Emmaüs, créée en 2016, est une coopérative avec une gouvernance démocratique. Lors de son assemblée générale, les membres, appelés sociétaires, votent pour les orientations principales et élisent le conseil de surveillance. Chaque membre de la SCIC-SA (Société Coopérative d’Intérêt Collectif - Société Anonyme) a une voix égale, quel que soit son apport en capital.

Ce label, ce sont cinq activités principales : Label Marketplace (une plateforme multi-vendeurs pour l'économie sociale et solidaire), Label Plateformes (plateformes de réemploi et d'insertion professionnelle), Label École (une école e-commerce inclusive), Label Transition (un fonds pour la transition numérique des structures Emmaüs et de l'économie sociale et solidaire), et des actions pour un impact positif, comme la formation de 1800 personnes au e-commerce et le réemploi de 1,1 million de produits.

Son histoire est par ailleurs marquée par plusieurs événements clés, comme le lancement de Trëmma et Label Touche en 2021, l'ouverture d'une boutique au Carrousel du Louvre en 2022, et l'inauguration de nouveaux bureaux à Noisy-le-Sec en 2023. (Crédits photo : Label Emmaus)