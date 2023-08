Dans le désert exactement, ou l'efficacité de l’autostop au Kazakhstan

Le Manguistaou est grand, et il est désertique. Parfois, on peut avoir la chance d’apercevoir un village, mais il est souvent à quelques kilomètres de la route. Il arrive que l’on fasse le détour, mais il arrive aussi qu’il n’y ait pas de village, on se rend compte que c’était une illusion, que c’était juste un tas de ruines que nous avions pris pour une maison. Alors nous faisons assez de réserve pour tenir deux jours, sachant qu’à la fin de la deuxième journée il y a un hameau et de l’eau.

Et c’est à ce moment-là, à 10 km de la mosquée Beket-Ata où nous avons rempli l’eau une dernière fois, que nous remarquons la disparition de notre pompe.

Un dilemme se pose. Si nous crevons, c’est marcher à côté de nos vélos pendant 100 km. Si nous faisons demi-tour, c’est laisser nos vélos à la mosquée très isolée et très difficile d’accès, faire du stop jusqu’à Aktaou pour acheter une nouvelle pompe, et revenir (ce qui nous prendra au moins deux jours).

Nous décidons de tenter la chance (on ne crève pas tous les jours !), et de continuer à travers les steppes. Vous l’avez deviné. À 25 km environ, le pneu arrière de Jaroslav est à plat. Après une respiration profonde et une récapitulation de l’état des choses, la décision est vite prise : nous continuons.

Si l’on marche jusqu’à la moitié du chemin avant le soir, nous aurons seulement 9 h de bons pas le lendemain. Nous commençons vaillants… après quelques minutes, il ne résiste pas, Jaroslav enfourche son destrier boiteux.

Il traîne sa roue, c’est difficile, bien qu’il n’y ait pas de vent… il y a une petite pluie. On enlève la chambre à air, et pour amortir les chocs, on remplit le pneu de vêtements ! Nous voilà repartis de plus belle sur les pistes de terre. Nous sommes seuls et libres, croisons des troupeaux de chevaux et quelques squelettes, évitons les trous et glissons lentement dans la poussière.

Régulièrement et systématiquement, une pause inspection de la jante s’impose. Un creux du paysage incline nos cœurs pour passer la nuit… même si nous sommes tentés d’aller au-delà de l’horizon. Il semble s’étendre, d’une platitude stoïque, vers l’infini…

Enfin, nous allons pouvoir cuisiner un bon petit plat avant de s’endormir. Hélas, lorsque nous grattons une allumette pour allumer le gaz, notre réchaud fuit. Impossible de le mettre en route ! Ainsi s’enchaînent les petites péripéties dans les steppes…

Quelle surprise au matin lorsqu’au loin, nous voyons se soulever la poussière ! Un camion brinquebalant saute entre les pistes de terre ! Nous faisons de grands gestes, lançons des fumigènes (euh… non, quand même pas) ! Enfin à notre niveau, le camion s’arrête. Deux fermiers en descendent.

Nous leur expliquons la situation. Peut-être ont-ils une pompe, un compresseur ? Vous allez au village ? demandent-ils. Oui ! Nous aussi. C’est étrange, car ils roulent dans la direction opposée. Nous comprenons peu à peu qu’ils allaient à toute allure, et sûrs d’eux, dans le mauvais sens ! C’est bien à Say-Otes, le village sur la grande route, qu’ils se rendent.

Ils louchent sur notre GPS, rient, chargent les vélos et nous embarquons dans le camion d’un bleu rouillé. Serrés en rang d’oignons sur la banquette avant, on grignote du pain frit et on fait passer avec de grosses lampées de lait de chameau fermenté.

Ainsi nous arrivons sur la grande route… les gaillards nous invitent à déjeuner dans une petite guignette : des œufs au plat et des saucisses d’agneau, un thé au lait bien chaud. Ils nous laissent là et partent à la recherche d’un compresseur, ou peut-être d’une pompe. Nous patientons, rinçons nos visages, inspectons nos vélos.

Un petit thé plus tard, venant de la grande route surgit un cycliste ! Il lève une jambe et comme un héros saute de sa monture à pieds joints. C’est un Américano-roumain nommé Cornell. Notre sauveur sourit de toutes ses dents et nous tend sa pompe. Nous sommes sauvés ! Plus tard, les gars reviennent bredouilles. Une ronde de poignées de main, des tapes dans le dos et des selfies, nous les remercions d’un regard entendu. Cornell repart telle une fusée.

L’autostop est efficace au Kazakhstan. Nous tendons le pouce, la première voiture s’arrête et nous amène à Aktaou. Nous achetons deux pompes (on n’est jamais trop prudent) et dans la journée nous revenons à nos vélos. Nous voilà repartis ! 300 km de route plate et monotone, et un vent de dos… Beinaou, on arrive !

À bientôt, dans quelques coups de pédales.

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator