Lyon : l'emblèmatique librairie Diogène en danger

Située dans le quartier de Saint-Jean, cette enseigne, présente depuis 50 ans, est devenue une référence. Avec une équipe de six professionnels, elle reçoit sur une surface de plus de 200 mètres carrés un important flux de visiteurs.

Un risque de fermeture définitive

Le Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM) se joint à la demande du personnel pour entamer de réelles discussions avec les propriétaires, le Groupe Maïa.

Nous sommes atterrés par cette situation, et parce que l’une de nos vocations est de promouvoir la librairie ancienne, nous nous opposons fermement à la disparition de Diogène. Cette institution, fondée il y a 50 ans, est aujourd'hui menacée par l'absence de dialogue avec ses propriétaires actuels. Le SLAM considère comme scandaleux que le Groupe Maïa demeure sourd aux appels de sauvegarde de cette librairie historique. - Jean-Marc Dechaud, le président du Slam

Le Groupe Maïa a acheté l'immeuble abritant la librairie Diogène en 2018, ce qui a déclenché une procédure d'expulsion. L'équipe de la librairie, engagée dans un combat juridique, se bat pour sa survie. Actuellement, leur possibilité de se réinstaller dépend de l'obtention d'une indemnité d'expulsion, dont le paiement est lié à l'issue de la procédure judiciaire.

L'équipe a besoin de cette indemnité pour financer un nouveau local, mais celle-ci ne sera disponible qu'à la fin de la procédure, dont la date n'est pas encore fixée. Après réception de l'indemnité, ils auront seulement trois mois pour trouver, préparer un nouvel espace d'environ 200 mètres carrés et déménager leurs livres, délai qui semble impossible à tenir. Faute d'un règlement à l'amiable, la librairie risque de devoir fermer définitivement.

Fondée en 1973, la librairie Diogène se situe dans l'emblématique maison Le Viste, remontant au XVe siècle, en plein cœur du Vieux Lyon. Aujourd'hui, elle est gérée par une équipe active de six libraires. Sur une surface de plus de 200 mètres carrés, répartis sur trois étages et deux espaces de vente, la librairie offre une vaste sélection de livres.

Son catalogue inclut plus de 100.000 ouvrages épuisés ou d'occasion, couvrant près de 400 catégories différentes. La collection comprend aussi environ 2000 livres anciens, allant des incunables aux ouvrages précieux du XXe siècle. De plus, Diogène possède une boutique dédiée à la bande dessinée, avec un stock de 6000 BD franco-belges, américaines et de collection, destinées à un public varié, allant des jeunes lecteurs aux adultes.

Une pétition est accessible à ce lien pour ceux qui souhaiteraient apporter leur soutien à la librairie.

Crédits photo : Librairie Diogène