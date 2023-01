Lyon : la librairie Diogène fête ses 50 ans... et risque de fermer

La pétition a déjà recueilli plus de 6900 signatures sur un premier objectif de 7500. « Nous ne trouverons jamais l’équivalent de nos locaux actuels, situés dans un prestigieux immeuble du XVe siècle et dans le quartier historique du Vieux Lyon », explique la librairie.

“On est le patrimoine vivant”

Outre alerter les habitués, les commerçants du Vieux-Lyon ou encore ceux qui s’émouvront de la disparition d’une librairie vieille d'un demi-siècle, la pétition s’adresse également à la mairie, afin qu’elle « considère notre situation et mesure la signification de notre éventuelle disparition ».

La structure se présente comme « une des plus anciennes librairies indépendantes lyonnaises et une des plus importantes bouquineries de France ». Et de continuer : « À l’heure où le quartier Saint-Jean compte de moins en moins de commerces indépendants, la présence de la librairie est plus qu’un repère pour les habitants du quartier, pour les Lyonnais et pour les amoureux du livre, elle participe à l’équilibre du Vieux Lyon en faisant partie intégrante du tissu social et en proposant une offre culturelle. »

La pétition sert également à alerter du contentieux juridique entre la librairie et le groupe immobilier : « Lorsque des bailleurs mettent fin à des baux la loi prévoit le versement d’une indemnité », peut on lire. « Nous nous battons juridiquement depuis 2018 pour obtenir l’intégralité de ce que nos propriétaires nous doivent : une indemnité juste et sans laquelle la librairie ne peut envisager une réinstallation. »

Librairie Diogène.

La librairie Diogène, installée sur trois niveaux et deux boutiques, c’est plus de 80.000 ouvrages d’occasion et près de 2000 volumes anciens, qui vont du livre incunable au titre précieux du 20ème siècle.

La structure propose également une boutique entière consacrée à la Bande dessinée, avec plus de 6000 BD à votre disposition.

Crédits photo : Librairie Diogène