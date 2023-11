Des auteurs palestiniens pris dans le conflit entre Hamas et Israël

Une « trêve humanitaire » a été obtenue entre Israël et le Hamas, incluant la libération de plusieurs otages israéliens, retenus dans la bande de Gaza, contre des prisonniers palestiniens. Mais les morts se comptent d'ores et déjà par milliers, sans oublier les blessés et de nombreux individus laissés sans foyer, réfugiés et exilés.

Les perspectives ne sont pas dirigées vers la paix pour autant, puisque le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a presque immédiatement précisé que les opérations militaires se poursuivraient de plus belle une fois la trêve terminée.

Chercher un abri

Dans la bande de Gaza, les populations prises sous le feu des tirs et des bombardements tentent de fuir vers le sud, et notamment en Égypte. L'unique poste-frontière entre ce pays et Gaza, à Rafah, reste très contrôlé par les autorités égyptiennes, qui rechignent à un afflux massif de réfugiés sur leur territoire.

Sur la bande de terre, soumise à un blocus depuis des années, encore renforcé depuis le 9 octobre par Israël, 1,7 million de personnes ont été déplacées en quelques semaines, selon l'Organisation des Nations Unies. Un couloir a été ménagé pour l'évacuation des civils vers le sud du pays, mais la sécurité des populations est loin d'être garantie.

Le 20 octobre, le poète palestinien Mosab Abu Toha publiait dans The New Yorker un récit du quotidien ravagé par la guerre, dans la bande de Gaza. Un mois plus tard, il tentait de fuir avec sa famille, au poste-frontière de Rafah, pour atteindre l'Égypte. Tsahal, la Force de défense d'Israël, y a interpelé 200 hommes palestiniens, et séparé Mosab Abu Toha de ses proches.

Les appels à sa libération se sont multipliés, notamment en provenance des États-Unis, à l'instar de la librairie et maison d'édition City Lights Books.

Deux jours après son arrestation, le poète a été libéré, a indiqué l'avocate Diana Buttu, proche de la famille, en précisant que la mobilisation publique avait accéléré les procédures.

Détention sans motif

Le cas de l'autrice palestinienne Ahed Tamimi reste pour sa part préoccupant : arrêtée lors d'un raid de soldats israéliens à son domicile de Nabi Saleh, en Cisjordanie, le 6 novembre dernier, elle est détenue au sein de la prison Damoun, à Haïfa.

Le 13 et le 16 novembre, deux auditions devant la justice israélienne se sont conclues sur une prolongation de la détention provisoire de l'écrivaine, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Une manœuvre qui aurait pour objectif de laisser le temps aux forces de l'ordre de dénicher des motifs d'incarcération, dénonce l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier.

Quelques jours avant son arrestation, Ahed Tamimi a été accusée d'avoir diffusé un message sur Instagram, menaçant les colons israéliens en Cisjordanie de mort. Une publication qui n'est plus accessible, et que la famille de l'autrice attribue à un faux compte usurpant l'identité de la jeune femme.

Photographie : un commissariat, à Sdérot, détruit par des frappes israéliennes qui visaient des terroristes du Hamas, le 8 octobre 2023 (illustration, יואב קרן - עיתונאי וסופר, CC BY-SA 4.0)