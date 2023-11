L'écrivaine palestinienne Ahed Tamimi arrêtée par les forces israéliennes  

Ces inquiétudes sont motivées par plusieurs rapports sur la torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes : au moins deux d'entre eux sont morts en détention depuis le début d'octobre, comme le pointe PEN dans un communiqué. Par ailleurs, plus de 2200 arrestations arbitraires ont été signalées. Une situation dénoncée par des organismes de défense des droits humains comme Amnesty International.

C'est pourquoi, PEN International appelle Israël à révéler le lieu de détention de Tamimi, et à la libérer « immédiatement et sans condition, tout en mettant fin à la pratique de détentions arbitraires des Palestiniens ». En attendant, il est demandé que la jeune femme puisse communiquer régulièrement avec sa famille et choisir librement ses avocats.

Les demandes de sa famille pour connaître son lieu de détention ont pour le moment été refusées par l'armée israélienne. La piste privilégiée est qu'elle serait détenue à la prison de Damun.

La fille après le père

Selon La BBC, l'armée israélienne accuse Ahed Tamimi d'incitation à la violence et à des activités terroristes, via les réseaux sociaux. La famille explique de son côté que cette dernière a été la cible d'une campagne de diffamation en ligne orchestrée par des colons israéliens, l'accusant d'inciter au terrorisme et au meurtre de colons. Cependant, Times of Israel explique que l'écrivaine aurait écrit sur Instagram que les Palestiniens « massacreraient » les colons et « boiraient [leur] sang ».

Une affirmation à laquelle la famille répond par un piratage de son compte, phénomène fréquent la concernant, ajoutent-ils, formels.

Durant l'intervention des soldats israéliens au domicile de la famille Tamimi, sa mère, Nariman, séparée d'elle, a entendu les cris de sa fille à travers les murs, raconte-t-elle, ce qui suscite des inquiétudes quant à une possible agression.

Le 29 octobre, c'est le père de l'autrice, Bassem Tamimi, qui a été arrêté en route pour la Jordanie, et emmené dans un lieu non divulgué. Le 8 novembre, sa famille a été informée qu'un tribunal israélien avait ordonné sa détention administrative pour six mois, sans inculpation ni communication avec sa famille ou son avocat.

Récit d'une Palestinienne en Cisjordanie

Ahed Tamimi est une figure importante du militantisme palestinien, et co-autrice d'Ils m'ont appelée Lionne : Le Combat d'une Fille Palestinienne pour la Liberté, où elle raconte les défis au quotidien de l'occupation israélienne. Arrêtée en décembre 2017 à seulement 17 ans après une altercation filmée avec des soldats israéliens, Tamimi a été condamnée à huit mois de détention pour diverses charges, dont celle d'« agression aggravée ».

La répression actuelle s'inscrit dans un climat de violence accrue à l'encontre des Palestiniens, exacerbée par l'expansion continue des colonies de peuplement. Des experts de l'ONU et diverses organisations de droits humains, tant israéliennes qu'internationales, ont alerté sur le système d'apartheid subi par les Palestiniens depuis des décennies.

L'année précédente a été la plus meurtrière en Cisjordanie occupée depuis le début des enregistrements systématiques de l'ONU en 2005, avec la mort d'au moins 150 Palestiniens, dont 33 enfants. En 2023, le nombre d'enfants palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie a atteint un sommet historique, avec au moins 38 décès.

Crédits photo : PEN International (CC BY 4.0)