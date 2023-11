Trois auteurs lauréats des bourses Emmanuèle Bernheim 2023

Chaque récipiendaire reçoit une Bourse-Emmanuèle Bernheim, nommée en l'honneur de la romancière, scénariste et collectionneuse Emmanuèle Bernheim, décédée en 2017, d'une valeur de 10.000 €.

Cette année, le jury littéraire, composé d'Alice d’Andigné (éditrice), Nathalie Azoulai (romancière), Jacques Fansten (scénariste et réalisateur) et Delphine Pineau (productrice), a décerné les bourses aux auteurs Clément Benech, Marion Grebert, et Laura Tinard.

Serge Toubiana en compagnie des lauréats Clément Benech, Malik Jeannet, Laura Tinard, Marion Grébert,

et Lionel Redon (Photo : Alvaro Yanez-Arrieta

Quant au jury des arts plastiques, constitué de Pascale Bernheim (présidente de l’association Musique et Spoliations), Stéphane Corréard (galeriste), François de Ricqlès (commissaire-priseur) et Noémie Yanez-Arrieta (Fonds de Dotation Claude de Soria), il a attribué les bourses à Téo Betin, Malik Jeannet, et Lionel Redon.

La cérémonie de remise des Bourses Emmanuèle Bernheim s'est tenue le vendredi 17 novembre 2023, à 19h, à la Galerie Loeve&Co Marais, située au 16, rue de Montmorency, à Paris.

Crédits photo : Serge Toubiana en compagnie des jurés du Fonds de Dotation Vendredi Soir. De gauche à droite : Alice d'Andigné, Nathalie Azoulai, François de Ricqlès, Noémie Yanez-Arrieta, Pascale Bernheim, Delphine Pineau, Jacques Fansten, Stéphane Corréard et Serge Toubiana (Photo : Alvaro Yanez-Arrieta)