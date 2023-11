Le CNL lance un appel à projet pour les 10 ans de Partir en livre

Pour accompagner les plus belles initiatives et les meilleures idées de cette 10e édition, le CNL lance dès aujourd'hui son appel à projets qui permet à tout type de structure(municipalité, association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif, établissement scolaire, centre d’animations, salle de spectacles…) de présenter un projet pour obtenir une labellisation, c’est-à-dire un soutien financier du CNL pour son événement, pouvant aller jusqu’à 70% des coûts des « activités littéraires ».

Lors de la précédente édition, Partir en Livre a été accueillie par près de 2 000 communes et intercommunalités et près de 6 000 animations, gratuites et ouvertes à tous — des ateliers, des jeux, des spectacles, des rencontres avec des auteurs et illustrateurs, des lectures... — ont été organisées en France métropolitaine et ultramarine.



Le dépôt des demandes d’aide auprès du CNL se fait exclusivement en ligne par le biais d’un portail des demandes d’aide, à partir du 8 novembre 2023 et jusqu’au 1er février 2024.

crédits image : Partir en livre / CNL