Joan Didion et John Gregory Dunne, réunis par les archives

Réunis par les collections patrimoniales d'une des plus grandes bibliothèques du monde. Voilà qui n'aurait sans doute pas déplu à Joan Didion et John Gregory Dunne, couple à la vie et dans les livres. Tous deux collaboraient régulièrement pour l'écriture de scénarios, et nourrissaient leurs œuvres des échanges du quotidien.

Aussi l'acquisition de leurs archives par la New York Public Library s'avère-t-elle particulièrement importante pour la postérité et l'étude de leurs textes. Les documents seront abrités au sein du bâtiment Stephen A. Schwarzman et accessibles aux chercheurs à partir de l'année 2025.

Nous nous attendons à ce que les archives Didion et Dunne, une fois traitées, deviennent une de nos ressources les plus consultées et un outil essentiel pour les chercheurs, les étudiants et tous ceux qui s'intéressent à leur vie et leur œuvre commune. À la fois très intime et professionnellement représentative, cette collection est incomparable en matière de contenu, offrant une expérience sans précédent dans leur parcours créatif. – Declan Kiely, directeur des collections spéciales de la New York Public Library

Parmi les documents obtenus par l'établissement patrimonial, une vaste et riche correspondance, établie par le couple avec des pairs, dont Margaret Atwood, Michael Crichton, Nora Ephron, Allen Ginsberg, Philip Roth ou encore Tennessee Williams, mais aussi d'autres artistes, parmi lesquels Richard Avedon, Diane Keaton et Charles Schulz.

Une vie ensemble

Le parcours commun de Joan Didion et John Gregory Dunne est au cœur de la collection. Cette dernière compte ainsi 26 manuscrits de scénarios coécrits par ces deux figures. Leur vie à deux est également largement documentée par « plusieurs centaines de photographies », immortalisant leur mariage, mais aussi les nombreux voyages du couple.

Les travaux journalistiques de Didion et de Dunne sont également représentés dans cet ensemble documentaire, avec, entre autres, les échanges du second avec le meurtrier de Brandon Teena pour les besoins d'un article destiné au New Yorker - lequel donnera lieu à un documentaire et au film Boys Don't Cry (1999) de Kimberley Peirce.

Parmi les éléments les plus insolites, des menus, recettes, notes et autres invitations de ce couple très sociable.

« Joan et John étaient de grands admirateurs et soutiens de la New York Public Library », souligne Paul Bogaards, porte-parole du Didion Dunne Literary Trust, qui gère leur patrimoine littéraire.

Didion était particulièrement liée à l'État de Californie, où elle a chroniqué, pendant les années 1960 et 1970, le développement de la contre-culture. Mais elle-même assurait qu'elle avait deux maisons, le « Golden State » et la ville de New York...

Photographie : Joan Didion et John Gregory Dunne, dans les années 1970 (via NYPL)