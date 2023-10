À l'Assemblée nationale, le RN “facho” avec la langue française

Déposée le 31 janvier 2023, la proposition de loi des députés du Rassemblement national Roger Chudeau (Loir-et-Cher) et Bénédicte Auzanot (Vaucluse) avait au moins le mérite de la simplicité. Son article unique, en effet, interdisait l'usage de l'écriture inclusive « dans les manuels scolaires, les devoirs, mémoires, actes, thèses et tous autres écrits et documents d’usages scolaires et universitaires », sauf « à des fins d’analyse et de recherche ».

L'interdiction s'étendait aussi aux « actes d’état civil, [...] actes administratifs de toute nature, [...] contrats de tous ordres, exécutés sur le territoire national ».

En s'en prenant à l'écriture inclusive, dans laquelle il inclut l'usage « de la double flexion [par exemple, « les députés et les députées »], du point médian [un·e député·e] et du terme épicène [préférer un mot neutre en genre, qui recouvre à la fois hommes et femmes, sans distinction] », le RN s'inscrit dans une longue tradition.

En effet, depuis la popularisation de ces techniques visant à améliorer la représentation des femmes et la place qui leur est accordée par la langue, droite et extrême droite multiplient les attaques, plus ou moins mesurées. Des nombreux articles du Figaro aux diverses propositions de loi (Les Républicains, en 2019, le RN, déjà, en 2020, puis Renaissance en 2021), en passant par une circulaire d'Édouard Philippe, dès 2017 et les récriminations de Jean-Michel Blanquer, l'écriture inclusive est largement malmenée.

Sans parler de l'avis de la très conservatrice Académie française qui, en octobre 2017, l'avait qualifié de « péril mortel » pour la langue française : « Prenant acte de la diffusion d’une “écriture inclusive” qui prétend s’imposer comme norme, l’Académie française élève à l’unanimité une solennelle mise en garde », annonçait l'institution, qui est à présent convoquée par tous les opposants de l'écriture inclusive.

Les chiens de garde à la niche

Depuis 2008, les groupes d'opposition et groupes minoritaires du Parlement bénéficient d'un jour par mois, à tour de rôle, pour fixer l'ordre du jour parlementaire. Une opportunité unique de faire examiner les textes proposés par les membres du groupe et jugés les plus importants.

Ce jeudi 12 octobre marquait donc celui du Rassemblement national, qui compte 88 députés à l'Assemblée nationale, sous la présidence de Marine Le Pen, et 3 sénateurs. L'ex-FN a laissé entrevoir ses priorités : derrière un texte sur l’endométriose, un autre sur l'aide aux étudiants qui travaillent ou encore sur les prix de l'énergie, une proposition de suppression des allocations familiales pour les parents d’enfants criminels ou délinquants, une loi visant à renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers et, donc, cette condamnation de l'écriture inclusive.

Rarement adoptés par l'Assemblée nationale, les discussions de la niche parlementaire permettent cependant de susciter des débats sur des sujets jugés importants par tel ou tel groupe politique. Le texte du RN partait toutefois avec un handicap certain, puisque la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée l'avait largement rejeté, le 4 octobre dernier, malgré le rapport enthousiaste de Hervé de Lépinau, lui-même député Rassemblement national du Vaucluse. Sans surprise, seul le groupe Les Républicains, devenu succursale de l'extrême-droite, avait annoncé son intention de voter le texte.

L’affirmation agressive d’identités communautaires y compris féministes, assorties d’une mise en cause de la langue française, ciment de notre citoyenneté et de la portée universelle de nos valeurs, peut être regardée comme une entreprise de déconstruction de la Nation. Il convient donc de s’y opposer. – Exposé des motifs de la Proposition de loi n° 777, portée par le Rassemblement national

En Commission déjà, l'inquiétude pointait quant à l'évocation des termes « épicènes » par le RN : fallait-il bannir tous les mots neutres de la langue française ? « Nous ne sommes pas un aréopage d’éminents linguistes ou de grammairiens » avait alors reconnu Hervé de Lépinau, qui précisait encore : « Il m’a donc semblé nécessaire de ne pas interdire les termes épicènes et la double flexion, parce qu’ils contribuent à la richesse et à l’évolution de la langue française. »

Un aveu de mauvaise rédaction, voire d'incompréhension des enjeux liés à la langue, mais le RN n'a pas pour autant renoncé à son texte, jugeant approprié de le présenter lors de cette niche parlementaire du 12 octobre.

Rejets et retrait

L'aspect extrémiste de la proposition de loi du Rassemblement national aura largement nourri les objections des autres groupes politiques, en premier lieu l'attaque contre la double flexion ou les mots épicènes. Faudrait-il bannir le « Françaises, Français » prononcé avant un discours de la présidence de la République ? Et cette expression met-elle vraiment en « péril mortel » la langue française ?

De plus, l'irruption de l'État dans la rédaction des « documents d’usages scolaires et universitaires » n'aurait sans doute pas été très bien perçue par les éditeurs de ces outils pédagogiques. Enfin, difficile aussi de s'en prendre à la rédaction des contrats privés (« contrats de tous ordres », indiquait la proposition de loi initiale)...

Certes, le RN aura tenté de rectifier le tir, en proposant divers amendements pour corriger ses bourdes, sans succès. À la moitié des discussions, le rapporteur Hervé de Lépinau constatera et déplorera lui-même l'abandon des députés Les Républicains...

Fabienne Colboc, vice-présidente (Renaissance) de la Commission des affaires culturelles, qualifiera la proposition de loi de « tromperie », qui « souhaite s'attaquer à la féminisation de la langue française, que vous le vouliez ou non ». Et la députée d'Indre-et-Loire de rappeler l'existence des deux circulaires, de 2017 (par Édouard Philippe) et de 2021 (par Jean-Michel Blanquer), qui proscrivaient l'écriture inclusive mais encourageaient à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions.

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, n'épargnera pas non plus le groupe RN en pointant l'interdiction demandée des termes épicènes, qualifiée de perte « de temps à la représentation nationale à l'instant où nous avons des problèmes plus sérieux à régler dans notre pays ».

Votre proposition de loi est indigne, je l'ai dit à la tribune. Considérer que le terme « fonctionnaire » devrait être banni de toutes les démarches administratives, c'est quand même assez savoureux. Vous ne pouvez pas interdire aux fonctionnaires de figurer sur leurs propres documents administratifs, quand même ! – Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, le 12 octobre à l'Assemblée nationale

Laure Lavalette, députée RN du Var, a sans doute fourni, en fin de séance, l'intervention la plus surréaliste, assez représentative de la qualité des interventions de son groupe politique : « Les chantres de l'écriture inclusive sont les mêmes qui n'aiment pas le Tour de France, qui n'aiment pas la chasse, qui n'aiment pas la Patrouille de France, qui n'aiment pas Sardou, qui n'aiment pas les sapins de Noël, qui n'aiment pas les barbecues et qui n'aiment pas Alain Delon. » Des arguments de haut vol, pour une amatrice de la Patrouille de France...

Après la lecture des nombreux amendements de suppression, Roger Chudeau rendra lui-même les armes, conscient que la proposition de loi était vouée au rejet. Prétextant « la mauvaise foi, l'incompétence, l'hypocrisie » qui auraient mené sa proposition à être vidée de sa substance, il en demande, en fin de séance, le retrait.

Photographie : Roger Chudeau, coauteur de la proposition de loi visant l'interdiction de l'écriture inclusive, à l'Assemblée nationale, le 12 octobre 2023