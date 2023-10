Loustal & Erwin Dejasse invités d'honneur du SoBD 2023

Né en 1956, Jacques de Loustal est encore étudiant en architecture lorsqu'il publie ses premières illustrations dans Rock & Folk et rencontre Philippe Paringaux, son futur scénariste. Après quelques histoires courtes au début des années 1980, ils publient deux chefs d'œuvre, Cœurs de Sable et Barney et La note bleue.

Déjà, le jeune dessinateur propose une esthétique graphique qui lui est propre : des contours noirs marqués et des lignes de fuite structurantes, des compositions volontiers géométriques et des couleurs à l'aquarelle d'une rare intensité. Il affirmera son style dans des univers nocturnes, maritimes ou urbains, et des mises en scène épurées, des temporalités longues.

Entre deux albums, Loustal produit des carnets de voyages, illustre affiches, pochettes d'albums ou couvertures de romans de voyage et polars. Il peint, aussi, des compositions paysagères ambivalentes, peuplées d'apparitions animales. Mais Loustal revient toujours à la BD. Il a une trentaine d'albums à son actif, scénarisés par Philippe Paringaux, Jérôme Charyn, Jean-Claude Götting, Fred Bernard et d'autres. Son dernier album, Simenon - L'Ostrogoth, aborde la vie de l'auteur de Maigret.

L'œuvre diverse de ce grand touche-à-tout du dessin semble dire qu'il faut varier les plaisirs, mais y revenir sans cesse.

Docteur en histoire de l'art, maître de conférence à Liège, Erwin Dejasse appartient à la 2e génération des chercheurs belges spécialisés dans l'étude de la bande dessinée.

Né en 1971, ce sont des lectures enfantines qui le conduisent vers l'objet de ses recherches. Au début des années 1990, il est titillé par l'idée de consacrer à la BD son mémoire. C'est l'époque de l'émergence de nouveaux éditeurs indépendants (L'Association, Atrabile ) et de la découverte d'auteurs rompant avec le classicisme belgo-français. Dejasse consacrera son mémoire à Tardi.

Trois rencontres seront déterminantes pour Erwin Dejasse : Thierry Groensteen l'accueille dans la revue 9e art. Jean-Christophe Menu, ses combats et son approche punk. Et surtout Philippe Capart : « Il m'a appris à regarder les choses de biais. À penser en me mettant à la place d'un créateur. » Dejasse et Capart publient Morris, Franquin, Peyo et le dessin animé en 2005.

Chercheur à l'Université libre de Bruxelles ainsi qu'à la Bibliothèque royale de Belgique, commissaire d'exposition et professeur à l'École supérieure des arts Saint-Luc, Erwin Dejasse a également réalisé l'exposition et le catalogue Art Brut et bande dessinée. Il est membre du groupe de recherche ACME. La publication de sa thèse La Musique silencieuse de José Muñoz et Carlos Sampayo est attendue pour le SoBD

Jacques de Loustal participera à un cycle de 3 rencontres et tables rondes, le samedi 2 décembre ( Cycle des invités d'honneur). Erwin Dejasse l'accompagnera pour laConférence des invités d'honneur, et participera pour sa part à deux rencontres le dimanche 3 décembre, à l'occasion des Rencontres du SOB, où l'on procèdera notamment à quatre commentaires de planches choisies parmis l'œuvre de Loustal.

Une seconde exposition sera installée à partir du 27 novembre à l'Académie du Climat, cette fois sur les Carnets de voyages de Loustal. Profitez-en pour passer voir lesdits carnets, et d'autres livres au Corner Loustal de la bibliothèque Arthur Rimbaud, sise dans le même bâtiment.