Librairie : les salaires courent après l'inflation

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l'inflation devrait atteindre 4,4 % sur un an en décembre prochain, et 5 % en moyenne annuelle, indique une note de conjoncture publiée le 12 octobre.

L'Institut national se montre relativement optimiste pour le pouvoir d'achat des ménages français, puisque, « après avoir baissé au premier semestre 2023, les salaires rebondiraient toutefois au second ». « En moyenne annuelle, les salaires nominaux progresseraient ainsi au même rythme que l’inflation », observe encore l'Insee. Une donnée à relativiser, puisqu'elle ne concerne ni tous les travailleurs ni tous les secteurs.

SMIC mécanique et accords

Le 1er janvier 2023, le SMIC ou salaire minimum de croissance a été revalorisé, comme chaque année, en fonction de l'évolution de l'inflation constatée pour les 20 % de ménages ayant les plus faibles revenus. La hausse était alors de 1,8 %, pour suivre le taux d'inflation de 1,81 %. Le 1er mai, rebelote : cette fois, le SMIC augmente de 2,22 %, pour atteindre 1383,08 € nets mensuels, pour 35h de travail (contre 1353 € nets depuis le 1er janvier 2023).

Dans les librairies, ces deux revalorisations ont eu des impacts sur les premiers niveaux de la catégorie « Employés ». Au-delà de ces niveaux, les libraires ne bénéficiaient pas de cette revalorisation du SMIC sur leurs salaires, considérablement amoindris par l'inflation, en conséquence.

L'entrée en vigueur d'un accord de branche sur les salaires du 23 janvier 2023 a permis de rectifier un peu le tir, avec une légère revalorisation des rémunérations à compter du mois de juin 2023.

Le 30 juin 2023, un nouvel accord de branche relatif aux salaires minima et à la prime d’ancienneté était signé par le SLF et la CFDT, fixant les rémunérations minimales pour les 12 niveaux issus de l’accord de classification des emplois (accessible en fin d'article). Un arrêté du 16 octobre l'étend à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la librairie.

Attractivité des salaires et valorisation des compétences

Cet accord du 30 juin 2023 revalorise les salaires de la grille, avec « des augmentations allant de 15 à 25 € » selon les niveaux de la grille des minimas salariaux.

« Nos représentants ont pesé dans cette négociation en mettant en avant l’importance de garder un écart significatif avec le smic sur les premiers niveaux et d’aérer certaines parties de la grille pour la rendre plus attractive », souligne la Fédération des services CFDT dans un communiqué, lequel ne se prive pas d'égratigner au passage la CGT Librairie, qui a refusé de signer l'accord.

« Cette revalorisation est une avancée non-négligeable pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés de la branche face à l’inflation. Même après la révision de la valeur du SMIC au 1e mai 2023, les minimas salariaux en restent significativement éloignés », indique encore l'organisation syndicale.

D'après elle, le SLF aurait donné son accord pour l'ouverture d'une nouvelle négociation salariale d'ici la fin de l'année. La branche de la librairie fait en effet face à une certaine fatigue professionnelle d'une partie des salariés, qui estiment que leurs compétences et investissement ne se reflètent pas dans les paies mensuelles. En face, les gérants des librairies pointent une faible marge de manoeuvre, en raison des difficultés économiques.

Photographie : Librairie Mollat, à Bordeaux (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)