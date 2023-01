Hausse du SMIC : nouvelles grilles de salaires en librairie

Au Mans, dans la Sarthe, La Librairie sans nom rouvre ce 15 novembre. Pascale et Frédéric Mignon déménagent d’un 200 mètres carré pour un local quatre fois plus petit, « ce qui permet de créer une ambiance plus intimiste ». À plusieurs centaines de kilomètres de distance, à Ribérac, en Dordogne, des fidèles de la librairie indépendante L’Arbre à palabres s’organisent. Les propriétaires partent à la retraite et il faut trouver un repreneur.