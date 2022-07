Salaires : “Il n'y a pas de mauvais patron en librairie” (SLF)

Depuis des années, le Syndicat de la librairie française (SLF) milite auprès des éditeurs, et en particulier les grands groupes, pour que ceux-ci améliorent la remise accordée aux librairies indépendantes sur leurs livres. Un travail qui a en partie porté ses fruits, lorsque les groupes Editis et Madrigall ont porté cette remise à 36 %, il y a quelques semaines.

Une annonce qui, pour l’un comme l’autre, ne devrait pas avoir une grande incidence sur les revenus, tout en permettant d’augmente le chiffre d’affaires dans certains points de vente, reconnaît-on.

« Nous espérons que des groupes comme Hachette et Média Participations rejoindront le mouvement. Il s’agit d’une remise minimum, indispensable pour être juste à l’équilibre, mais insuffisante au regard de l’inflation actuelle ou de la nécessité de revaloriser les salaires en librairie », nous expliquait Anne Martelle, présidente du SLF, à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie d'Angers.

Ce dimanche 3 juillet, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a effectué sa première rencontre avec le monde du livre, et plus particulièrement les libraires. Et fut accueillie par l'énumération de quatre grands dossiers qui préoccupent la profession, dont la revalorisation des salaires en librairie, à nouveau.

Interrogée par nos collègues de Ouest-France, la ministre de la Culture ne s'est pas vraiment engagée sur le sujet, indiquant que le gouvernement pourrait superviser les échanges au sein de la filière. Elle excluait cependant toute intervention, « parce que je ne suis pas sûre que cela soit le rôle de l'État ».

Surprenante demande

L'évocation du sujet des salaires auprès de la ministre de la Culture n'a pas uniquement laissé cette dernière dubitative. De nombreux libraires salariés se sont ainsi interrogés sur la propre responsabilité du Syndicat de la librairie française vis-à-vis des salaires, puisqu'il participe régulièrement aux négociations avec les syndicats de salariés, à savoir la Fédération des services CFDT, la Fédération commerces et services Unsa et CFTC Syndicat National du Personnel de l'Édition de la Librairie et des Activités Connexes.

Le dernier accord en date, sur les salaires et les primes d'ancienneté, n'est d'ailleurs pas si vieux, puisqu'il remonte au 16 décembre 2021 — il a été généralisé à toutes les librairies en juin dernier. Parmi les organisations syndicales de la librairie, seule la CGT ne l'a pas signé : elle dénonce l'attitude du SLF, qui a « comme chaque année limité les négociations aux conséquences des revalorisations du SMIC passées et à venir ».

De fait, les évolutions des rémunérations, entre l'accord de 2019 et celui de 2021, sont très limitées, de l'ordre d'un peu moins d'une centaine d'euros, variable selon les emplois concernés. Et les primes à l'ancienneté, elles, n'ont pas du tout évolué.

« La partie patronale détermine seule ce qui est discutable ou pas et sur quelle base », dénonçait encore la CGT Librairies en janvier 2022 pour expliquer son refus de signer l'accord.

Une critique qui a trouvé un écho certain au cours des Rencontres nationales de la librairie, notamment auprès de Sophie Fornairon, gérante de la Librairie du Canal, à Paris (10e arrondissement). « Le SLF est un syndicat de gérants de librairies, et j'ai trouvé les demandes sur les salaires absolument déplacées », nous confie-t-elle à l'issue d'une présentation.

Elle se dit particulièrement choquée par « la remarque de Madame Martelle sur la hausse du SMIC, qui aurait mangé la marge des librairies indépendantes ».

Trouver des « pistes de réflexion »

Interrogée à l'issue des Rencontres nationales de la librairie, Anne Martelle persiste et signe : les hausses successives du SMIC ont bien « attaqué » la marge du libraire. « Le métier de libraire est multiple, physique, intellectuel, il suppose des lecteurs, des suggestions, l'organisation d'animations, et, honnêtement, tout le monde sait que les salaires ne sont pas à la hauteur de l'énergie que déploient les libraires », indique la présidente du SLF.

Or, la latitude du libraire gérant reste faible pour changer cet état de fait et aller plus loin que les minimas sociaux, selon Anne Martelle, « parce que l'économie du livre est ainsi faite que le prix de celui-ci ne permet pas de répercuter l'inflation — attention, il ne faut pas toucher à la loi Lang et au prix unique ». La présidente du SLF pointe ainsi les évolutions du prix du livre, qui restent très régulièrement sous celles de l'inflation générale.

Extrait d'une étude Xerfi présentée aux RNL 2022

Les plus petites librairies, et notamment celles qui « développent peu de contacts avec des représentants commerciaux » sont ainsi contraintes par, d'un côté, l'inflation et le prix unique du livre, et, de l'autre, des marges qui n'évoluent pas, notamment en raison d'absence de négociations possibles avec les éditeurs, qui fixent finalement « les rémunérations du libraire et de l'auteur ».

Quant à savoir si les éditeurs seraient tout désignés pour réaliser des efforts en direction des libraires, quand les auteurs font état de leur « paupérisation » depuis plusieurs années, Anne Martelle prévient qu'elle « essaye simplement de trouver des pistes de réflexion » et que le SLF espère mettre toutes les parties de la chaine du livre autour de la table, avec les pouvoirs publics. Raison pour laquelle le sujet de la revalorisation des salaires des libraires, évoqué au moment de l'élection présidentielle, sans écho, a été remis sur la table, devant le ministre de la Culture.

Ces difficultés économiques expliqueraient-elles le recours à des stratégies d'optimisation fiscale par certains gérants, comme la rémunération en heures supplémentaires ou l'utilisation de la prime Macron en guise de rémunération — deux mécanismes bénéficiant d'exonération de charges patronales ?

Anne Martelle n'y croit pas : « Le combat des libraires [gérants], c'est de pouvoir payer correctement leurs salariés. 90 % des librairies ont moins de 11 salariés, et je crois que cela se fait en bonne entente entre les personnes. Quand on est 5 ou 6 à travailler sur la même surface, il n'y a pas de mauvais patron en librairie, ou alors c'est une erreur de casting. »

Photographie : Anne Martelle, présidente du Syndicat de la librairie française, et Guillaume Husson, délégué général du SLF, pendant les Rencontres nationales de la librairie (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)