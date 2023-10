Grèce : le piratage de livres diminue, mais sévit toujours

Le programme de l'OSDEL s’appuie sur une exploration numérique ciblée pour repérer les fichiers de livres, papier ou numérique, correspondant aux entrées de la base osdelnet. Lorsqu’une infraction est détectée, une demande est envoyée aux gestionnaires du site pour retirer le fichier concerné.

Parallèlement, une attention spécifique est accordée à la documentation précise de chaque découverte et au suivi du compte utilisateur responsable de la mise en ligne du contenu non autorisé. Grâce à cette stratégie, le système inspecte chaque jour les comptes suspects et retire promptement toute nouvelle mise en ligne, réduisant ainsi la durée de disponibilité du contenu. Actuellement, plus de 2000 comptes sont scrutés et après quatre ans de ce régime, les retombées seraient significatives.

La route vers l’éradication du piratage est sinueuse, souligne toutefois l'OGC : chaque démarche et information perfectionne la stratégie à déployer. L’analyse des données sur le piratage, le trafic et les utilisateurs offre une vision claire du défi et des moyens de le surmonter.

Une étude récente de l’EUIPO pour 2022, basée sur les données de MUSO, apporte des éclairages sur la situation, notamment dans le domaine audiovisuel. Selon cette recherche, le niveau de piratage varie selon les pays. Par exemple, en Grèce, les films piratés représentent 25 % du total, contre 5 % en Pologne. Les facteurs socio-économiques, tels que le revenu moyen, les disparités de salaire et le taux de chômage des jeunes, influencent la consommation de contenus non autorisés.

À l’échelle globale, le piratage contribue à l’économie parallèle, nécessitant des initiatives communes pour y faire face. Une illustration récente est le procès mené par Pearson Education, Macmillan, McGraw Hill et Cengage contre Library Genesis (LibGen).

L’OSDEL assure d'efforts redoublés pour traquer la diffusion non autorisée d’œuvres sur le web. À ce titre, un département dédié recueille les plaintes et, lorsque suffisamment de preuves sont rassemblées, engage les démarches judiciaires appropriées.

