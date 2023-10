Un hommage à Hélène Carrère d’Encausse, aux Invalides

« Cet hommage national vient saluer le parcours d’une femme qui s’était hissée jusqu’au sommet des lettres françaises grâce à l’ampleur de son œuvre. Auteur prolifique et reconnue pour la rigueur de ses œuvres et la clarté de son style, secrétaire perpétuel de l’Académie française, Hélène Carrère d’Encausse traversa son siècle, marqua l’époque et parvint à transmettre l’histoire à des milliers de lecteurs », indique l'Élysée dans un communiqué.

L'« hyperprésident » passera en revue les troupes et prononcera l'éloge funèbre de l'autrice peu avant 18h. Après une minute de silence, une Marseillaise sera interprétée par le Chœur de l’armée française. Emmanuel Macron s'est spécialisé dans ces cérémonies, avec plus d'une vingtaine de participations, rappelle La Croix, contre quelques-unes pour Chirac et Sarkozy, et six pour Hollande — hors victimes d'attentats.

Macron a ainsi rendu un hommage national à Jean d'Ormesson en 2017, saluant « un être de clarté » dans son discours.

Russie et Académie

« Jusqu’au dernier instant, Hélène Carrère d'Encausse a incarné l’élégance, la rigueur et l’excellence d’une institution perpétuelle dont elle restera toujours la troisième Immortelle », soulignait la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak en août 2023, après l'annonce du décès de l'Académicienne.

Diplômée de Sciences Po à Paris, Hélène Carrère d'Encausse s'est spécialisée dans l'histoire des révolutions sociales russes du début du XXe siècle. Jusqu'à devenir une experte des dynamiques soviétiques et post-soviétiques.

Tout au long de sa vie professionnelle, elle a enrichi la connaissance sur la Russie et l'Union soviétique. Parmi ses écrits marquants, L’Empire éclaté, publié en 1978 par Flammarion, prédisait la dislocation de l'URSS à cause des tensions internes — mais son analyse d'alors fut totalement contredite par la réalité. Nicolas II, la transition interrompue, porté par les éditions Fayard en 1996, offre pour sa part un éclairage sur le rôle du tsar Nicolas II dans la fin de l'Empire russe.

Elle entre à l’Académie française en 1990, où elle a ensuite assumé les missions du secrétaire perpétuel à partir de 1999. Lui a succédé, le 28 septembre dernier, Amin Maalouf, élu au premier tour face à Jean-Christophe Rufin.

