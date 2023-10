Asfored Edinovo : Nicolas Rodelet nommé Directeur de la formation continue

L’arrivée de Nicolas Rodelet au poste de Directeur de la formation continue s’inscrit dans la stratégie de l’Asfored Edinovo de développer une offre de formation, toujours plus innovante, tant dans la forme que dans le fond, qui réponde aux mieux aux évolutions des besoins des professionnels de l’édition et de la culture.

Nicolas Rodelet est titulaire d’une maîtrise d’informatique et d’un DESS en sciences de l’éducation. Il a été pendant une dizaine d’années concepteur et réalisateur de projets digitaux, puis créateur et dirigeant d’entreprises, avant de participer en 2011 à la création et au lancement du Labo de l’édition qu’il a dirigé jusqu’en 2023.

Un lieu d’innovation ouverte, constitué d’un espace événementiel dédié à l’accompagnement des acteurs de la chaîne du livre dans leur adaptation aux mutations du secteur et d’un incubateur qui a accueilli et suivi plus de 150 startups sur 12 ans.