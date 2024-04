Plus grand que le ciel :  Virginie Grimaldi et Olivier Adam de retour en mai

Que sait-on du prochain Virginie Grimaldi, attendu par de nombreux fidèles de la romancière populaire ? Elsa et Vincent, deux âmes égarées, tissent chaque mercredi une trame de solitude partagée dans la salle d'attente de leur psychiatre. Écorchée et au verbe acéré, Elsa, conseillère funéraire, porte le deuil de son père disparu, tandis que Vincent, romancier aux rêves grandioses mais l'âme intranquille, dissimule des blessures profondes sous des couches de fiction.

La deuxième romancière de 2023

L’un arrive toujours avant l’heure, tandis que l’autre se hâte, en retard, mais par un caprice du destin, ils sont destinés à se rencontrer. Deux opposés qui partagent leurs heures les plus vulnérables, qui promet une exploration délicate des façons dont nos vies se croisent et des mystères que chacun porte en soi : « Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l’empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d’une rencontre », décrit Flammarion.

En octobre 2022, Virginie Grimaldi avait annoncé rejoindre Sophie de Closets, nommée depuis début juillet de la même année, présidente et directrice générale de la maison, par Antoine Gallimard.

Le départ de cette dernière de Fayard avait provoqué une vague de départs d'auteurs, y compris Virginie Grimaldi, mécontents des changements de direction, notamment sous la nouvelle direction d'Isabelle Saporta et des tensions avec Nicolas Sarkozy, membre influent du groupe Lagardère.

La romancière avait notamment indiqué que « l’offre de Flammarion n’était pas la plus alléchante. […] Ce qui a joué, c’est le projet, la vision partagée du travail à effectuer sur les textes. Mes ouvrages ont souvent été assimilés à des livres féminins, qui font du bien. Or c’est une fausse étiquette, réductrice. »

Son premier dans la maison, Une belle vie, s'est écoulé à près de 220.000 exemplaires tous grands formats confondus, en attendant l'édition poche qui paraît le 2 mai prochain chez Le Livre de Poche. En 2023 toujours, elle a également publié chez Le Livre de Poche un inédit, Chère Mamie, tu vas rire (87.508 ex. écoulés selon Edistat).

Son dernier titre chez Fayard, Il nous restera ça, a lui été vendu à près de 200.000 ex. en grand format et près de 380.000 ex. en versions poche (Le Livre de Poche).

Virginie Grimaldi fut la romancière française la plus lue en 2019, 2020, 2021 (palmarès Le Figaro littéraire/GFK) et lauréate du Livre favori des Français en 2022 (France Télévisions). En 2023, a été est la deuxième romancière française la plus lue, derrière Mélissa Da Costa et ses 1,275 million d'exemplaires vendus.

Autopsie d'un village

Autre retour après une absence de deux ans pour l'auteur de Je vais bien, ne t’en fais pas (Le Dilettante, 2000) Olivier Adam, avec un thriller, Il ne se passe jamais rien ici. Dans un paisible village près d’Annecy, Antoine lutte pour trouver sa place...

Vivant sous les toits de la demeure familiale et peinant à verser le loyer symbolique, il trouve réconfort dans les soirées passées au Café des Sports avec Fanny, son amour de toujours, et d'autres habitués. Cependant, le drame frappe un matin quand le corps sans vie de Fanny est découvert près du lac, victime d’un meurtre. Antoine, vu pour la dernière fois avec elle, devient le suspect principal. Si ce n'est pas lui, alors qui est le meurtrier ?

Flammarion voit dans ce dernier Olivier Adam « un roman noir glaçant. Donnant la parole à chaque personnage, l’auteur resserre l’enquête au plus près des intimes, et fait l’autopsie d’un village où sont tapis les violences des hommes et leurs silences ? »

Olivier Adam est l’auteur de nombreux romans parmi lesquels le best seller Je vais bien, ne t’en fais pas, adapté au cinéma par Philippe Lioret. Mais aussi Falaises (L’Olivier, 2005), Des vents contraires (L’Olivier, Prix RTL/Lire 2009), Les Lisières, Peine perdue, Chanson de la ville silencieuse, Une partie de badminton, Tout peut s’oublier et Dessous les roses (Flammarion, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020 et 2022).

Le dernier en date de cette liste a été écoulé à 24.910 ex. et 13.018 ex., respectivement au grand format et poche (J'ai Lu). En 2023, il a par ailleurs publié son premier recueil de poésie intitulé Personne n'a besoin de savoir aux éditions Bruno Doucey. La même année, il a fait paraître, du côté jeunesse, Une chance sur trois (2464 ex. cédés), illustré par Thomas Baas, chez Flammarion Jeunesse, et Mon cœur en cendres chez Robert Laffont.

