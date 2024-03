Les Mémoires d'Al Pacino en octobre 2024 aux éditions du Seuil

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'accueillir ce livre au Seuil, nous faisons de temps en temps de "Big books" de ce type, et en voici un bien particulier », partage avec ActuaLitté la directrice littéraire de la maison, Nathalie Fiszman, qui a fait jouer son réseau pour préempter l'ouvrage.

Une parution d'autant plus particulière pour cette passionnée de cinéma, qui a précédemment amené dans sa maison Greenlights, de l'acteur de True Detective Matthew McConaughey (trad. Héloïse Esquié), ou les Mémoires flous de Jim Carrey et Dana Vachon (trad. Sabine Porte).

Nathalie Fiszman développe : « Ce livre n'est pas simplement un recueil d'anecdotes ; c'est une exploration intime et drôle du monde du cinéma à travers les yeux d'une légende qui, jusqu'à présent, s'est rarement exprimée sur sa vie personnelle ou professionnelle. D'une manière unique, l'auteur partage ses réflexions sur des films emblématiques, enrichissant chaque page de souvenirs personnels, d'histoires fascinantes, et d'un bel humour. On aura par exemple Le Parrain du point de vue d'Al Pacino !»

Elle est par ailleurs formelle : contrairement aux mémoires traditionnelles, souvent écrites avec l'aide de porte-plumes littéraires, et une structure très balisée, ce texte offre un regard sincère et direct, exempt de la voix calibrée typique de certaines de ces grandes publications : « Al Pacino parle rarement de sa vie privée et n'avait jusqu'alors jamais publié de mémoires, ce qui rend cet ouvrage d'autant plus spécial. Il regorge de moments hilarants, exprimés avec un ton authentique et personnel. »

On n'en saura pas plus pour le moment sur le contenu, autre que la présentation de l'éditeur américain Penguin Random House, l'éditrice étant tenue par un contrat de confidentialité.

Rien à craindre

Âgé de 83 ans, Al Pacino a récemment été vu dans House of Gucci de Ridley Scott (2021) et doit apparaitre dans plusieurs films en 2024, dont Modi de Johnny Depp et In the Hand of Dante de Julian Schnabel. Il poursuit par ailleurs sa carrière au théâtre et sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle adaptation du Roi Lear de William Shakespeare, dont il est un fervent admirateur.

Chargé de remettre l'Oscar du meilleur film lors de la dernière cérémonie, Pacino s'est fait remarquer avec une prestation lunaire. Mais, quelques jours plus tard, le groupe d'édition Penguin Random House n'en a pas moins annoncé la parution de ces Mémoires, attendus au mois d'octobre prochain dans plusieurs pays du monde.

En France, les éditions du Seuil assumeront donc cette importante sortie, dès le 11 octobre. Le nom du traducteur ou de la traductrice n'est pas encore connu.

L'éditeur affirme que le livre est celui d'un homme « qui n'a plus rien à craindre ni plus rien à cacher », une formule qui promet de nombreuses révélations de la part d'un acteur qui a côtoyé des légendes du 7e art — avant d'en devenir une à son tour. Francis Ford Coppola, Sidney Lumet, William Friedkin, Brian De Palma... Pacino a accompagné l'émergence d'un renouveau du cinéma américain, avec le bien justement nommé « Nouvel Hollywood ».

Une histoire « d'amour et de volonté »

Si ces années de succès publics et critiques seront attentivement lues par les cinéphiles, Sonny Boy remontera jusqu'à l'enfance d'Alfredo Pacino, né le 25 avril 1940 dans un arrondissement de Manhattan, à New York. Il sera élevé par sa mère, Rose Pacino, et les parents de cette dernière, Kate et James Gerardi, originaires de Corleone, en Sicile, après le divorce et le départ de son père pour la Californie.

Tombé « amoureux » du théâtre et de l'art dramatique, au désarroi de sa mère, il enchaine les petits boulots pour financer ses cours, désigné sous les surnoms de « l'acteur » et de « Sonny » par ses plus proches amis...

J'ai écrit Sonny Boy pour décrire ce que j'ai vu et traversé au cours de ma vie. Ce fut une expérience incroyablement personnelle et révélatrice que de revenir sur ce parcours, sur ce que le métier d'acteur m'a permis de faire et aux mondes qu'il m'a ouverts. Toute ma vie a été un pari, et j'ai été plutôt chanceux jusqu'à présent. – Al Pacino

Penguin Random House, un des groupes éditoriaux les plus importants du monde, aurait mis 5 millions $ sur la table pour acquérir les droits de publication du titre. Celui-ci a été cosigné avec un auteur ou une autrice, dont le nom reste — pour l'instant — secret.

Article co-écrit avec Hocine Bouhadjera.

Photographie : Al Pacino en 2020, en Irlande (Tristan Reville, CC BY-ND 2.0)