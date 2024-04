Le Condottière, un mercenaire dans l'édition

Dans un contexte où les publications abondent et où le temps accordé à la lecture se fait de plus en plus rare, Le Condottiere estime raisonnable de considérer qu'un livre de qualité remporte un succès lorsqu'il atteint quelques centaines, voire deux ou trois milliers de lecteurs. Bien que certains de ses titres aient connu un lectorat bien plus étendu, la priorité demeure la sincérité dans les sélections – un mot d'ordre revendiqué.

Distribuée par Pollen et présente en librairies, la maison revendique cette phrase de Suarès comme maître étalon : « Un des pires mensonges sera toujours de prendre le nombre pour la qualité. » Elle arrive donc avec quelques titres disponibles, mais annonce une dizaine de parutions chaque année.

Pour ce faire, Michel Mollard et Jean-Maurice de Montremy sont aux commandes : le premier, entrepreneur et éditeur, est lui-même auteur de plusieurs ouvrages portant sur la Chine, l’histoire, la musique, et de pièces de théâtre. Le second, éditeur et journaliste, est l’auteur de plusieurs romans. Il a également publié en collaboration avec Jacques Le Goff, John Scheid et Gilles Perrault.

« S’appuyant sur les parcours respectifs de leurs deux responsables éditoriaux, les éditions Le Condottiere voient le jour avec une trentaine de titres au catalogue. Celui-ci, dont le nom fait écho à l’œuvre d’André Suarès, se veut libre, indépendant et exigeant », affirment ainsi les éditeurs.