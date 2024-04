Une aventure inédite d'Elmer, inspirée par une canicule française

Lentement mais sûrement, l'éléphant multicolore Elmer se dirige vers une nouvelle aventure, intitulée, en version originale, Elmer and the White Bear (Elmer et l'ours blanc), qui sera publiée en 2025. La famille de l'auteur David McKee, décédé en 2022, a retrouvé un manuscrit quasiment terminé du récit, qui sera complété par Marysia Milewski, une amie du disparu.

McKee semble avoir terminé l'écriture et les dessins de l'histoire inédite quelques jours avant sa disparition. Les documents ont été retrouvés et réunis par Chuck McKee, le propre fils de l'auteur. « Quelques semaines après [son décès], je me suis assis à son bureau pour explorer ses affaires. Il y avait tellement de documents. Il prenait une facture et commençait à gribouiller dessus », raconte Chuck McKee au Guardian.

À force de fouiller, il a pu reconstituer un livre entier, en faisant correspondre des textes et des dessins, à l'aide de numéros identiques.

Le récit est centré sur la rencontre entre Elmer, accompagné par son cousin Wilbur, avec un ours blanc, perdu dans la jungle après avoir dérivé sur un morceau d'iceberg. Sans surprise, l'ouvrage aborde la question du réchauffement climatique, directement cité par l'ours blanc égaré.

Une canicule créative

Le déclencheur de cette histoire inédite d'Elmer fut une canicule française, celle de l'année 2021 : McKee était alors coincé dans le sud de la France, en raison d'une restriction de voyage liée au Covid-19. « Un grand nombre de personnes ont voulu utiliser Elmer comme mascotte, plusieurs organisations aussi, et il [David McKee] ne l'a jamais autorisé, car Elmer appartient à tout le monde. Ainsi, l'idée de relier Elmer au changement climatique était vraiment nouvelle pour lui », souligne son fils.

L'expérience de cette vague de chaleur aurait décidé McKee à traiter le sujet, avec en tête l'idée de signer un livre qui aiderait les parents et enfants à évoquer le réchauffement climatique ensemble.

Marysia Milewski, chargée de mettre en couleurs les illustrations du livre à venir, fera preuve d'une fidélité exemplaire, garantit Chuck McKee. Elle a été jusqu'à utiliser les instruments du créateur original, et à n'avoir recours qu'à ses peintures habituelles...

Que les amateurs d'Elmer, petits et grands, se réjouissent : une autre aventure inédite devrait être finalisée et publiée pour 2027.

Le premier album d'Elmer a été publié pour la première fois en France en 1989, aux éditions Kaléidoscope. David McKee a écrit et illustré 29 albums d’Elmer originaux, qui ont été traduits dans plus de 60 langues et se sont écoulés à plus de 10 millions d'exemplaires.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0