À Mayotte, la chaine du livre face aux difficultés “permanentes

Marie Guévenoux, ministre des Outre-mer, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se sont rendus à Mayotte ce mardi 16 avril afin de détailler une opération de lutte contre l'insécurité. Depuis plusieurs mois, la tension monte sur l'île, attisée par des flux migratoires importants en provenance des Comores et de Madagascar, des territoires plus pauvres.

Le 101e département français rencontre des difficultés pour accueillir et gérer ces nouveaux arrivants, en raison du droit du sol et de la carte de séjour territorialisée, qui limite les déplacements des immigrés régularisés à la seule île.

« Cette disposition n'existe qu'à Mayotte et est aujourd'hui perçue comme le symptôme d'un traitement inégalitaire au sein de la République. Pour les habitants, elle maintient les migrants dans une situation d’extrême pauvreté et de précarité, empêchant le développement du territoire et saturant les services publics », explique Clémentine Lehuger, docteure en science politique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur France Culture.

Pour s'abriter, les migrants installent des bidonvilles, insalubres et dangereux, où l'insécurité et la délinquance se développent rapidement. Depuis le début de l'année, des bandes armées attaquent les habitants des villes et s'en prennent à différentes infrastructures. « Tous les devoirs sont là mais les droits sont aux abonnés absents. Le Mahorais a l’impression qu’il n’a jamais été considéré comme un Français à part entière », souligne Alain Sarment, conseiller départemental divers centre de Mayotte, auprès de L'Humanité.

Un lectorat qui « n'est pas assez stable »

Comme d'autres composantes de la société, la chaine du livre fait face à une situation particulièrement délicate, avec un contexte social qui « n'est pas propice à la quiétude de l'esprit », résume Foumo Silahi, fondateur de la maison d'édition Hirizi Ya Maore, qui compte 5 livres à son catalogue, publiés entre 2021 et 2023.

« Les gens sont préoccupés par l'insécurité, le lectorat n'est pas assez stable. Il faut des efforts immenses pour avoir une fidélité », déplore encore l'éditeur, qui souhaite néanmoins ajouter 5 autres titres, en 2024, au catalogue de sa structure.

Certaines librairies de l'île sont aussi contraintes de prendre des mesures de précaution, pour accueillir le public en toute sécurité : La Bouquinerie, située dans le village de Passamainti, a annulé plusieurs événements, ces dernières semaines, en raison du contexte social. Nous avons tenté de joindre l'enseigne, sans succès.

Réouverte en juin 2023 après plusieurs mois de travaux de rénovation, la Bibliothèque départementale elle-même, située à Cavani, n'a pas échappé aux perturbations. En janvier dernier, elle réduisait ainsi temporairement ses horaires d'ouverture, cette fois en raison de la pénurie d'eau...

Dans ce département où le taux d'illettrisme atteint 58 %, une partie de la population n'a pas accès à une bibliothèque de proximité : moins de 4 ruraux sur 10 ont ainsi accès à un établissement dans leur commune et l'amplitude horaire d'ouverture des lieux de lecture publique reste assez réduite, limitant les possibilités pour les habitants.

« Mayotte place nette » et aide exceptionnelle

Ce 16 avril marque le début de l'opération « Mayotte place nette », qui doit durer 11 semaines et s'achever en juin, indique franceinfo. Parmi les objectifs, l'interpellation d'une soixantaine de chefs de bandes armées, la destruction d'une partie des bidonvilles insalubres ainsi que l'expulsion des migrants en situation irrégulière.

Une enveloppe de 5 millions € a été mobilisée pour reloger d'autres migrants, ainsi que l'ouverture d'un quatrième centre de rétention administratif.

Afin de limiter les conséquences économiques de l'insécurité, le gouvernement a aussi mis en place une aide exceptionnelle destinée aux « entreprises exerçant une activité économique à Mayotte, et particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation sociale », notamment « la mise en place de barrages sur les routes et de blocages des administrations par des collectifs du 20 janvier au 29 février 2024 ».

Elle prendra la forme d'une subvention attribuée par la Direction générale des finances publiques, sur la base d'un montant mensuel correspondant à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022 réalisé à Mayotte, pour un maximum de 4000 € par entreprise.

« Nous allons bien sûr y avoir recours si nous sommes éligibles », nous indique Foumo Silahi, qui ajoute néanmoins que « les démarches administratives nous prennent trop de temps ».

Photographie : Les bangas, cases en tôle où vit une partie de la population de Mayotte (illustration, franek2, CC BY-SA 3.0)