Shoot the book ! les 16 et 17 mai au festival de Cannes

Cet événement a un impact significatif sur le développement des adaptations de livres au cinéma, et Shoot the Book ! est devenu une référence en matière de propriété intellectuelle dans le plus grand marché international du film. Une étude récente de la Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) a révélé que 30 % des livres sélectionnés dans le cadre du Marché du Film depuis 2013 ont fait l'objet d'un contrat d'adaptation avec un producteur.

La SCELF et le Marché du Film continuent de développer le programme en renforçant cette année l'offre éditoriale proposée aux professionnels du cinéma. Plus de 200 marques d'édition françaises et internationales seront représentées par des éditeurs littéraires lors de rendez-vous B2B, en parallèle à la session de pitching Shoot the Book ! traditionnelle.

Cette année, le « Pays à l'honneur » du Marché du Film occupera une place centrale au sein du programme. C'est la Suisse qui sera célébrée à travers les catalogues littéraires d'éditeurs locaux, en collaboration avec Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la Culture.

Un focus « Books from Taiwan » sera également déployé en partenariat avec TAICCA, Taiwan Creative Content Agency, afin de mettre en lumière le dynamisme et la modernité de l'édition taïwanaise à Cannes cette année. TAICCA présentera également un état des lieux de l'industrie taïwanaise sous l'angle de l'adaptation dans le cadre de la masterclass Shoot the Book ! autour des marchés asiatiques de l'audiovisuel organisée par l'Institut français.

La sélection Shoot the Book ! 2024 sera dévoilée le 12 avril 2024 au Festival du Livre de Paris. Ce sera l'occasion de découvrir les dix ouvrages sélectionnés par le jury du Film français, ainsi que les projets en focus d'un continent à l'autre.