Les éditions Autrement lancent une collection avec la revue Zadig

Zadig confie ici aux éditions Autrement « ses plus beaux moments de lecture », explique Éric Fottorino, le directeur de publication du magazine.

Il décrit l'ambition de son média : proposer « au plus près du terrain et au plus profond des idées une belle inconnue : la France. Et plus précisément : toutes les France qui font la France. Celle des grandes villes, des provinces, des cultures hexagonales, des spécificités de l’outre-mer. Celle de nos passions communes et de nos chemins intimes. Ce récit tissé de mille récits se propose d’écrire à plusieurs mains – et plusieurs grandes voix – le roman vrai de notre pays, convoquant historiens, sociologues, géographes, écrivains et artistes, et bien sûr journalistes. »

Le premier ouvrage de la collection Zadig et Autrement, qui sortira le 15 mai prochain, est une compilation de textes du Prix du roman de la nuit 2024, Christophe Boltanski, La Fermière tuée par sa vache et autres faits divers.

Ici, l'écrivain et journaliste dépeint une France marquée par des événements troublants, allant de l'exposition d'enfants à l'arsenic à des rumeurs dévastatrices en Seine-Saint-Denis, en passant par une célébration villageoise qui dégénère en violence. Il plonge dans le passé pour narrer et analyser le contexte entourant chaque cas. À travers des investigations minutieuses, il expose les divers aspects des tensions et des enjeux qui rythment la vie quotidienne des Français.

Le titre suivant, qui paraîtra le 5 juin prochain, réunit Philippe Besson, Serge Joncour, Franck Bouysse, Marc Dugain, Lydie Salvayre, Nina Bouraoui, Mazarine Pingeot, Catherine Poulain, François-Henri Désérable ou encore Nicolas Mathieu, qui se prêtent chacun à l’exercice de se raconter.

Le 12 juin enfin, trois conversations, avec le sociologue et philosophe Edgar Morin, la membre de l’Académie Goncourt depuis 1995 Françoise Chandernagor, et le philosophe et historien des sciences décédé en 2019, Michel Serres.

Fondées en 1975 par Henry Dougier, les éditions Autrement se distinguent dès l'origine par sa pluridisciplinarité, visant à décrypter la société à travers le prisme d'intervenants spécialisés tels que philosophes, sociologues, et historiens, alignée sur des idées progressistes proches de Michel Rocard. La diversification de ses publications a marqué son histoire, avec l'introduction de collections sur l'art en 1982, le lancement d'une série d'enquêtes internationales en 1983, et l'expansion vers la littérature en 1993 avec des auteurs tels que Laurie Colwin et Margaret Atwood, ainsi qu'un succès notable avec Inconnu à cette adresse de Kathryn Kressmann-Taylor.

Les années 90 ont vu Autrement enrichir son catalogue avec des albums jeunesse et la création de collections d'atlas offrant des perspectives graphiques sur des thèmes globaux, depuis l'histoire mondiale jusqu'aux enjeux contemporains comme le réchauffement climatique. En 2010, Autrement a été intégré au groupe Flammarion, marquant une nouvelle phase de son développement, bien que sa section jeunesse ait été transférée à Casterman en 2012 suite au rachat de Flammarion par le groupe Madrigall. En 2018, Fleur d'Harcourt prend la direction éditoriale.

Crédits photo : Autrement / Zadig (Couvertures provisoires)