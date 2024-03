Le Roi et l'oiseau : le chef d'oeuvre de Grimault et Prévert

Paul Grimault et son ami Jacques Prévert ont offert au cinéma français deux dessins animés devenus des classiques : Le Petit Soldat et Le Roi et l'Oiseau, tous deux inspirés de contes d'Andersen. Projet de longue haleine, Le Roi et l’Oiseau débuta en 1946 — Prévert s’était alors librement inspiré du conte La Bergère et le Ramoneur. C’est d’ailleurs sous ce titre que fut diffusée la première version, en mai 1953, dans des circonstances bien connues.

En 36, Grimault et le producteur André Sarrut cofondèrent le studio d’animation des Gémeaux, spécialisé dans les films publicitaires. C’est pourtant avec cette structure que Prévert et Grimault s’embarquent dans un projet de long-métrage — forte de l’expérience de courts réalisés durant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les dessins animés américains étaient interdits de diffusion, mais rien n’existait en matière d’animation en Allemagne.

La première version, diffusée en mai 1953, fut un accouchement dans la douleur : l’aventure des deux hommes a un coût exorbitant pour l’époque, conduisant la production à réduire les dépenses. Une partie de l’équipe est licenciée, quand l’autre doit achever le travail à tout crin.

Quand le film sort, ses créateurs le renient, écœurés de ce que l’on a fait de leur travail. La Bergère et le Ramoneur avait pourtant reçu le Grand Prix de la Biennale de Venise en 1952, mais cela ne suffira pas. L’exploitation commerciale tournera au cauchemar, entraînant la faillite du studio. « On dit que j’ai mis trente-cinq ans pour faire Le Roi et l’Oiseau... En réalité, j’ai mis cinq ans (en deux fois) pour le réaliser et trente pour trouver le fric », assura Paul Grimault, lors d’une nouvelle restauration survenue en 2013.

Après une lutte de 26 ans pour reconquérir les droits sur le film, Grimault et Prévert ont finalement pu réaliser leur vision originale, que le public découvrira alors en 1980 — trois ans après la mort de Jacques Prévert.

L’histoire ne sera jamais aussi bien racontée que par Prévert lui-même : « C’est l’histoire d’un roi très mauvais qui a des ennuis avec un oiseau très malin et plein d’expérience ; il y a aussi des animaux qui sont très gentils, deux amoureux et beaucoup de gens épouvantables. » (source)

Le Roi et l'Oiseau était ressorti en octobre 2003, dans une version restaurée, puis de nouveau, avec restauration, en juillet 2013. En voici la bande-annonce :

Le roi Charles V, également connu sous le nom de "Trois font Huit et Huit font Seize", gouverne le royaume de Takicardie d'une main de fer. Un Oiseau espiègle et bavard, qui a fait son nid au sommet du palais royal, près des appartements privés du roi, est le seul à oser se moquer de lui. Le roi est épris d'une Bergère modeste et charmante qu'il souhaite épouser de force. Cependant, la Bergère aime un jeune Ramoneur. Pour échapper au roi, les deux amoureux décident de s'enfuir...

Dans son livre, initialement paru en 2012 et depuis longtemps indisponible, Jean-Pierre Pagliano, expert de l’œuvre de Grimault, raconte cette histoire peu connue : il nous embarque dans les coulisses de la production et offrant une analyse complète du film, incluant des détails techniques, l’étude des personnages, le graphisme, etc.

De l’atelier de Paul Grimault, où l’on découvre toutes les phases de la création, à l’analyse du film et à sa réception critique, c’est une exploration approfondie de tous les aspects du Roi et l’Oiseau qui est menée dans ce livre riche d’inédits : documents de travail, notes du cinéaste, témoignages de ses collaborateurs. Dessins préparatoires, storyboards, décors, et bien sûr de nombreuses images du film, constituent en écho au texte une iconographie exceptionnelle.

Le tout est enrichi par des témoignages exclusifs de collaborateurs du film. Ce livre est à la fois un beau livre à parcourir pour le grand public et une référence unique pour les cinéphiles, écrite par le meilleur spécialiste du sujet.

Les éditions Capricci ont décidé de rééditer l'ouvrage, à paraître le 5 avril prochain. Et inutile de bouder son plaisir : à ce titre, voici un autre extrait, avec le portrait du Roi...