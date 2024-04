Pour l'industrie papetière aussi, le secteur du livre reste solide

« Polycrise » ou « permacrise », l'industrie papetière n'était pas très optimiste à l'approche de 2023. Et pour cause, puisque le niveau élevé de l'inflation a eu un impact direct sur la consommation des ménages, et donc sur la plupart des sortes de papiers et de cartons. Ces derniers sont en effet utilisés pour les emballages alimentaires, le commerce en ligne, les papiers bureautiques... Autant de postes susceptibles de se contracter en période de crise.

« L’année 2023 a été caractérisée par une demande faible et une offre globalement excédentaire », présente ainsi Copacel, l'Union française des industries des cartons, papiers et celluloses. Sur l’année, la production française de papiers et cartons d’emballage est ainsi en recul de 8,4 % et, si les niveaux sont différents selon les catégories de produits, ils sont tous à la baisse.

Néanmoins, il est possible de se réjouir : le taux d'inflation diminue depuis le début de l'année 2024, et la demande repart. Pour Copacel, il est « raisonnable de considérer que l’amélioration de la demande constatée en ce début 2024 se poursuivra le reste de l’année ». L'Union reste toutefois un peu inquiète de la situation en Mer rouge et des conséquences sur la circulation maritime, vitale pour l'industrie papetière.

Sur les papiers graphiques plus spécifiquement, Copacel qualifie le secteur de « déprimé ». « La baisse de la consommation en Europe (-27,5 % en 2023 par rapport à 2022) a en effet été le résultat conjugué d’un contexte économique dégradé, de la poursuite du changement des modes de consommation et de déstockages au sein des secteurs clients », indique l'Union. Parallèlement, la capacité européenne de production a baissé de près de 4 millions de tonnes entre 2022 et 2023.

Quelle perspective pour le livre ?

Dans ce contexte de marché « surcapacitaire », les prix ont plutôt tendance à reculer. C'est bien le cas pour les papiers d’impression-écriture, depuis la fin de l'année 2022, avec une baisse des prix, qui se sont finalement stabilisés en fin d'année 2023, comme prévu. Cependant, ils restent en moyenne supérieurs aux tarifs pratiqués en début d'année 2022...

Depuis le début de l'année 2024, les papiers graphiques reprennent globalement du poil de la bête, avec une légère reprise de la demande encouragée par la baisse des prix. Une amélioration qui devrait se prolonger jusqu'en septembre, selon Copacel, qui peut difficilement voir plus loin.

Le secteur des papiers graphiques reste donc exposé aux aléas et autres imprévus, mais l'industrie papetière peut généralement compter sur le marché du livre, qui « continue à bien résister ».

Si l’activité est en repli par rapport à 2022 (-4 % en volume), elle reste supérieure à celle de la période avant Covid-19. (+4 %). Le segment de la littérature générale, ainsi que celui des BD/Manga (surtout jeunesse) restent les moteurs du secteur de l’édition. - Copacel

Les autres consommateurs de papiers graphiques, comme la presse quotidienne régionale, la publicité, la grande distribution ou les entreprises et administrations, ont en effet plutôt réduit leurs consommations.

Entre détente et tensions

La hausse des prix de l'énergie et des matières premières avait eu un impact considérable sur l'activité de l'industrie papetière, avec des coûts répercutés sur les tarifs payés par les clients. Du côté des librairies, le souvenir est encore tenace : manga et BD, puis d'autres types d'ouvrages furent concernés par de grandes opérations de réétiquetage, pour ne pas surprendre le client à la caisse.

En 2023-2024 s'observe une détente des prix de marché de l’électricité, du gaz et du CO2, grâce à un rééquilibrage du marché gazier, au recul de la consommation en électricité et à une meilleure disponibilité du parc nucléaire.

Pour les matières premières, et en premier lieu la pâte à papier, le recul de la production des papiers et cartons en Europe en 2023 a conduit à une diminution de la consommation de pâte. Un phénomène observé dans d'autres régions du monde, à l'exception de la Chine, redevenue une « locomotive » pour la demande en pâte. Sans forcément que cela ne débouche sur une production papetière accrue, puisque des stocks sont parfois constitués lorsque les prix sont bas, pour ensuite être débloqués quand la tendance repart à la hausse...

La reprise attendue de la demande de produits papetiers, en 2024, augmentera aussi, par voie de conséquence, les besoins en pâte. Une tendance haussière pourrait alors se dessiner…

Le dossier complet de Copacel est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Sam Beebe, CC BY 2.0