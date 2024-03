Les Montagnes hallucinées de Lovecraft, un manuscrit en édition limitée

Février 1931. Dans la tranquillité glaciale d'un hiver à Providence, Rhode Island, un homme est éveillé. Il est profondément absorbé par son travail, passant de longues heures à remplir le verso de pages empilées devant lui, alternant entre encre et crayon pour apporter corrections sur corrections. Autour de lui, probablement, des ombres s'agitent, animées par la faible lumière d'une bougie qui fléchit à la moindre brise. Cet homme est Howard Phillips Lovecraft. Moins d'un mois après, le 22 mars 1931, il achève son œuvre avec un point final emphatique : Tekeli-li! Tekeli-li! The End, probablement inscrit dans une sensation de satisfaction, voire de soulagement, sur la page numéro 80. Ce que Lovecraft ignore, c'est qu'il devra attendre encore cinq ans avant la publication de son roman.

Pour rappel, Les Montagnes hallucinées raconte l'histoire de la découverte, lors d'une expédition scientifique en Antarctique, de ruines d'une cité colossale de l'ancien temps. En parallèle, un éminent professeur d'université est hanté par d'étranges visions. En quête de réponses sur ce qui semble l'avoir « possédé », il trouve en Australie des vestiges d'une époque lointaine, dissimulés aux yeux du monde. En explorant les labyrinthes et cachettes de ces endroits damnés, tous vont découvrir des fresques dépeignant l'arrivée sur Terre de créatures venues d'ailleurs. Ils réalisent alors que le risque que ces entités reprennent le contrôle de notre planète est toujours d'actualité...

En 1931, Lovecraft est alors âgé d'une quarantaine d'années et souffre de problèmes de santé, qui ne lui laisseront que six années à vivre. Il a déjà à son actif plusieurs nouvelles publiées telles que Dagon et L'Appel de Cthulhu. Il a également écrit L'Affaire Charles Dexter Ward en 1928, mais cette œuvre ne sera éditée qu'en décembre 1941 dans Weird Tales.

À cette période de sa vie, il se lance dans l'écriture des Montagnes hallucinées, probablement motivé par son intérêt de longue date pour l'Antarctique et les expéditions scientifiques du début du XXe siècle, ainsi que, selon certains experts, par sa déception à la lecture de A Million Years After de Katherine Metcalf Roof, qui l'inspire à créer son propre roman sur le Continent Austral.

Édition les Saints-Pères

Lovecraft étant contraint d'économiser son papier, le manuscrit est rédigé au dos de correspondances diverses, ainsi que de publicités qu'il recevait à l'époque. Cette édition permet alors de découvrir à la fois le manuscrit original des Montagnes hallucinées et des lettres de James F. Morton, J. Morris Robinson, Maurice W. Moe...

H.P. Lovecraft a dactylographié lui-même le manuscrit, terminé le 1er mai 1931. Après un rejet initial par Weird Tales durant l'été 1931, qui le laisse profondément découragé, son agent Julius Schwartz présente à nouveau le roman à Astounding Stories à l'automne 1935. Les Montagnes hallucinées est finalement publié dans les numéros de février, mars et avril de l'année suivante.

La présente édition est agrémentée d'une introduction de S.T. Joshi, spécialiste de l'auteur — dont il a publié une biographie —, et d'autres écrivains tels que Ambrose Bierce et H. L. Mencken, et d'une préface de David Camus, qui est, entre autres, traducteur de l'œuvre de H.P Lovecraft.

Crédits image : Lucius B. Truesdell, Domaine public